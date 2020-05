Wissen

Schweiz

Pfingsten und Auffahrt 2020: Warum feiern wir?



Bild: KEYSTONE

Pfingsten: Warum feiern wir das schon wieder und wo ists ein Feiertag?

Die Brückentage im Mai und Juni stehen vor der Türe. Wir erklären, was die Bedeutung von Auffahrt und Pfingsten ist, und wo sie ein Feiertag sind.

Wann sind Auffahrt und Pfingsten?

Auffahrt, auch Christi Himmelfahrt genannt, ist dieses Jahr am Donnerstag, dem 21. Mai 2020.

Pfingsten ist heuer am 31. Mai 2020, exakt zehn Tage nach Auffahrt. Der Pfingstmontag fällt dieses Jahr auf den 1. Juni.

Die Daten sind jedes Jahr anders und richten sich nach Ostern. Auffahrt ist jeweils 39 Tage nach Ostersonntag und zehn Tage vor Pfingsten. Der frühestmögliche Termin für Pfingstsonntag ist der 10. Mai, der spätestmögliche Termin ist der 13. Juni.

Was ist die Bedeutung von Auffahrt?

Bild: Pixabay

Auffahrt und Pfingsten hängen laut christlichem Glauben mit dem Karfreitag und Ostern zusammen. Laut biblischer Erzählung starb Jesus an Karfreitag, nachdem er verraten und verurteilt worden war. Er wurde gekreuzigt, weil er behauptete, Gottes Sohn zu sein. An Ostersonntag soll er auferstanden sein.

«Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen.»

Jesus zeigte sich nach seiner Auferstehung während den darauffolgenden 40 Tagen immer wieder seinen Jüngern und «hat vom Reich Gottes gesprochen». Am letzten Tag wurde er zum «Himmel emporgehoben». Dies wird heute als Auffahrt oder Christi Himmelfahrt gefeiert.

Was ist die Bedeutung von Pfingsten?

Bild: Herrad von Landsberg

Zehn Tage danach wird Pfingsten gefeiert. Am «fünfzigsten Tag» nach Ostern wurde den Jüngern die Botschaft überbracht, dass sie die Lehren von Jesus auf der ganzen Welt verteilen sollten. Es gilt als «Geburt» der Kirche.

«Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.»

Der Tag, an dem Pfingsten gefeiert wird, variiert jedes Jahr. Das Datum ist abhängig vom Ostertermin, der jeweils am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühlingsanfang angesetzt wird. Pfingsten fiel letztmals im Jahr 1818 auf den frühestmöglichen Termin 10. Mai. Das nächste Mal ist erst 2285 wieder möglich.

Wo sind Auffahrt und Pfingsten ein Feiertag?

Auffahrt ist in allen Kantonen ein dem Sonntag gleichgestellter Feiertag. Anders sieht es bei Pfingsten aus. Der Pfingstmontag ist nicht in allen Kantonen ein Feiertag, selbst in den Kantonen gibt es regionale Unterschiede.

Pfingstmontag (1. Juni 2020) ist in folgenden Kantonen ein Feiertag:

Zürich

Bern

beide Basel (Basel-Stadt, Basel-Land)

in sämtlichen Ostschweizer Kantonen: Schaffhausen, beide Appenzell, St. Gallen, Graubünden, Thurgau

in den Westschweizer Kantonen Waadt, Genf und Jura.

In den anderen Kantonen gibt es regionale Unterschiede oder der Pfingstmontag ist kein gesetzlicher Feiertag.

(pit)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Die mühsame Planung der Ferien – in 7 wahren Zeichnungen Bundesrat Maurer ruft zu Ferien in der Schweiz auf Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter