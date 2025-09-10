freundlich19°
DE | FR
burger
Wissen
Schweiz

Klimawandel massgeblich für viele Hitzewellen verantwortlich

KEYPIX - 13.08.2025, Hessen, Frankfurt/Main: Eine Frau steht hinter einer Wasserfont
Rund ein Viertel der Hitzewellen seit dem Jahr 2000 wären ohne Klimawandel praktisch unmöglich gewesen.Bild: keystone

Klimawandel massgeblich für viele Hitzewellen verantwortlich

10.09.2025, 17:00
Mehr «Wissen»

Rund ein Viertel der Hitzewellen seit dem Jahr 2000 wären ohne Klimawandel praktisch unmöglich gewesen. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie unter Leitung von Forschenden der ETH Zürich im Fachblatt «Nature».

Insgesamt war die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen den Forscherinnen und Forschern zufolge in den Jahren 2010 bis 2019 200 mal höher als in der Zeitspanne zwischen 1850 und 1900.

Zudem wurden die Hitzewellen stärker. «Unsere Analyse zeigt, dass der menschengemachte Klimawandel bei allen 213 hier analysierten Hitzewellen zu einer Zunahme der Intensität beigetragen hat», schreibt das Forschungsteam um Yann Quilcaille von der ETH Zürich in der am Mittwoch erschienenen Studie weiter.

Das Forschungsteam berechnete auch, welchen Anteil einzelne Treibhausgas-Verursacher an den Hitzewellen haben. Das Resultat: Allein die 14 grössten Treibhausgas-Emittenten haben demnach rund 30 Prozent zur klimawandelbedingten Ursache von Hitzewellen beigetragen. (sda/dpa)

Das könnte dich ebenfalls interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Error 404: Fail-Dienstag not found
3
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
4
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
5
«Ihr müsst die Beine spreizen»: Ski-Trainer begrapscht Juniorin und schaut beim Duschen zu
Meistkommentiert
1
Tedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho +++ Postecoglou übernimmt in Nottingham
2
Wenn wir den Laubbläser verbieten, dann aber auch ... ☝🏻
3
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
4
Trotz Brexit: Briten verlieren Kontrolle über Migration
5
Schweizer Bevölkerung ist gegen UKW-Abschaltung
Meistgeteilt
1
Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine ++ Kreml-Oberpropagandistin «schwerkrank»
2
Gericht blockiert Entlassung von Lisa Cook +++ Trump will mit Indien verhandeln
3
Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen
4
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
5
Schweizer Aufgebot für Rad-WM und -EM steht +++ Kugelstösserin Saunders erneut gesperrt
Ständerat spricht halbe Milliarde für Bauten des Bundes
Der Bund will 511,8 Millionen Franken in zivile Bauten stecken. Grösstes Projekt ist die Sanierung des Gebäudes des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit in Bern. Der Ständerat hat am Mittwoch mit 42 zu 0 Stimmen die zivile Immobilienbotschaft 2025 gebilligt.
Zur Story