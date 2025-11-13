freundlich15°
Schweizer Babys werden länger gestillt als früher

A mom nurses a baby during a flash mob protest to promote breastfeeding during the at the Place de la Riponne, in Lausanne, Saturday, September 13, 2014. 50 women gathered together and feed their baby ...
Auch mit zehn Monaten werden noch viele Kinder gestillt.Bild: KEYSTONE

Schweizer Babys werden länger gestillt als früher

13.11.2025, 13:3713.11.2025, 13:37

Babys werden in der Schweiz heute länger gestillt als früher. So wurden im Jahr 2024 fast sieben von zehn Säuglingen in ihren ersten vier Lebensmonaten ausschliesslich gestillt, wie eine neue Studie zeigt. 2014 waren es noch sechs von zehn.

Auch mit zehn Monaten werden noch viele Kinder gestillt, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Donnerstag mitteilte. Wie aus der neuen BLV-Stillstudie hervorgeht, erhielten im Jahr 2024 53 Prozent der zehn Monate alten Babys noch mindestens einmal am Tag Muttermilch, 2014 waren es nur 30 Prozent.

Berufstätige Mütter stillen dabei im Schnitt etwas kürzer als nicht Erwerbstätige. So wurden Babys von berufstätigen Müttern im Schnitt 17,4 Wochen nur mit Muttermilch ernährt, bei den nicht Erwerbstätigen waren es 21,8 Wochen.

Ausserdem erhalten deutlich weniger Babys Zucker. Nur ein Viertel der Kinder erhielten der neuen Untersuchung zufolge mit 12 Monaten zuckerhaltige Lebensmittel oder Getränke. Das sind halb so viele wie noch vor zehn Jahren.

Eine weitere am Donnerstag vom BLV veröffentlichte Studie untersuchte die Ernährung von Kindern zwischen 6 und 17 Jahren. Diese Untersuchung wurde zum ersten Mal durchgeführt. Das Resultat: Die Kinder nehmen zwar mehrheitlich genügend Hauptnährstoffe wie Kohlenhydrate, Proteine, Fette oder Nahrungsfasern zu sich. Allerdings stehen laut dem BLV Snacks und Süssgetränke häufig auf dem Speiseplan der Kinder, während Früchte und Gemüse eher selten gegessen werden. (sda)

