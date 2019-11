Dieses Rätsel kannst du nur lösen, wenn du die richtige Frage stellst

SVP-Politiker attackiert linken Aktivisten an Anti-Rassismus-Demo

An einer Anti-Rassismus-Demo in Schwyz, attackierte ein Vorstandsmitglied der kantonalen SVP einen Teilnehmer. Zudem wird er verdächtigt, ein Transparent geklaut zu haben, das später wieder in einem Nazi-Video auftauchte.

Den Stein ins Rollen brachte gemäss «Blick» ein Video, das zwölf Männer in Ku-Klux-Klan-Outfit zeigte, die an der Fasnacht in Schwyz mit Fackeln durch die Strassen zogen. Halt machten die Männer auch vor dem Rathaus, wo sie den Arm zum Hitlergruss hoben. Die Personen im Video meinten sowohl ihr Outfit als auch den Hitlergruss ernst – es handelte sich um Rechtsextreme.

Die Empörung über die Unverfrorenheit der Männer war gross und eine Demonstration gegen rassistisches Gedankengut wurde …