wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Zürich
Immobilien

Zürich: Der inhaftierte P.S. besitzt Immobilienimperium

Zürich: Der inhaftierte Millionär P.S. besitzt massenhaft marode Häuser

28.10.2015, 04:3930.09.2025, 11:05

Der Immobilieninvestor P.S. hat im Gebiet rund um die Langstrasse ein kleines Immobilienimperium aufgebaut. Vor allem Alleinstehende oder Schlechtverdienende, welche sich nur eine kleine Wohnung leisten können oder wollen, gehören laut Tages-Anzeiger zu den über 200 Mietparteien.

Mit ihnen macht er ein gutes Geschäft: Bei einer geschätzten Miete von 1200 Franken pro Wohnung, nimmt S. monatlich geschätzte 300'000 Franken ein. Hinzu kommen die Erträge aus dem Gebäude mit dem Hotel, den zwei Bars und den beiden Läden, dem Restaurant sowie dem dazugehörigen Take-Away-Betrieb.

Die Zustände in den Häusern sind prekär. Vergangene Woche schwärmten 150 Beamte aus und befragten die Mieter zu den Wohnbedingungen. Kurz davor nahm die Polizei S. und drei seiner Mitarbeiter wegen Verdachts auf Mietzinswucher fest. Die vier sitzen noch immer in Untersuchungshaft.

Hol dir jetzt die beste News-App der Schweiz!

  • watson: 4,5 von 5 Sternchen im App-Store ☺
  • Tages-Anzeiger: 3,5 von 5 Sternchen
  • Blick: 3 von 5 Sternchen
  • 20 Minuten: 3 von 5 Sternchen

Du willst nur das Beste? Voilà:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
1
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Warum Putin in argen Nöten ist
5
JSVP-Fiechter fordert wegen der Swisscom neue Abstimmung – so reagiert ein Politologe
Meistkommentiert
1
Digitale Skepsis in einer digitalisierten Gesellschaft
2
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
3
«Können uns keine Ferien mehr leisten» – das Tessin leidet unter den Krankenkassenprämien
4
Ärger in Tourismuskantonen – der Zweitwohnungssteuer droht bereits Widerstand
Meistgeteilt
1
Blackout in Belgorod nach ukrainischem Angriff ++ massive russische Luftangriffe
2
Du magst Nutella? Dann solltest du schnell nach Malmö aufbrechen
3
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
4
WM-Silberheld Knak wechselt nächste Saison zum ZSC + Ljunggren zurück in Fribourg
5
Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister