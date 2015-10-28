Zürich: Der inhaftierte Millionär P.S. besitzt massenhaft marode Häuser

Mehr «Zürich»

Der Immobilieninvestor P.S. hat im Gebiet rund um die Langstrasse ein kleines Immobilienimperium aufgebaut. Vor allem Alleinstehende oder Schlechtverdienende, welche sich nur eine kleine Wohnung leisten können oder wollen, gehören laut Tages-Anzeiger zu den über 200 Mietparteien.

Mit ihnen macht er ein gutes Geschäft: Bei einer geschätzten Miete von 1200 Franken pro Wohnung, nimmt S. monatlich geschätzte 300'000 Franken ein. Hinzu kommen die Erträge aus dem Gebäude mit dem Hotel, den zwei Bars und den beiden Läden, dem Restaurant sowie dem dazugehörigen Take-Away-Betrieb.

Die Zustände in den Häusern sind prekär. Vergangene Woche schwärmten 150 Beamte aus und befragten die Mieter zu den Wohnbedingungen. Kurz davor nahm die Polizei S. und drei seiner Mitarbeiter wegen Verdachts auf Mietzinswucher fest. Die vier sitzen noch immer in Untersuchungshaft.