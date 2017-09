Erst so «Yeyyy!» und dann so «Bäääh» – 13 Kinder VOR und NACH ihrem ersten Schultag

Klar, so ein erster Kindergarten- oder Primarschultag ist schon was Spannendes. Aber sind wir doch mal ehrlich: Die meisten von uns sind schon damals sehr schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Denn so ein Leben voller Arbeit und Verpflichtungen ist anstrengend. Sehr anstrengend. Wie die folgenden Bilder beweisen.

Voller Tatendrang bild: twitter

Gänzlich desillusioniert bild: twitter

«Tschüss Mama, hab dich ganz fest liiiieb!!!» bild: reddit

Am Morgen: Voller Vorfreude bild: boredpanda

Am Nachmittag: Völlig erschöpft bild: boredpanda

Juhu! es geht los! bild: boredpanda

Das sagt wohl alles ... bild: boredpanda

«Cool! Hier finde ich sicher viele Freunde!» bild: boredpanda

«Muss ich da morgen wieder hin? Seriously?» bild: boredpanda

Vor dem ersten Schultag bild: ytn.news

Vor dem zweiten Schultag bild: ytn.news

Morgens bild: boredpanda

Nachmittags bild: boredpanda

Vor dem ersten Schultag bild: imgur

Vor dem zweiten Schultag bild: imgur

Montagmorgen bild: twitter

Schau, wie viel Freude Anna hat! bild: boredpanda

Sie wollten optimistisch wirken, bild: ytn.news

... wussten aber, was sie erwartet. bild: ytn.news

Wow! Sie hatte wirklich Spass ist eine echt gute Schauspielerin.

