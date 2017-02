bild: reuters

Diese Tech-Firmen machen Front gegen Trumps Einreise-Erlass

Angst vor muslimischen Immigranten? Sind Flüchtlinge «Not Welcome»? Nein, sagen mehr als 120 amerikanische Tech-Unternehmen und protestieren gegen das von Donald Trump verhängte Einreiseverbot.

Wir lieben amerikanische Produkte – und die amerikanischen Unternehmen lieben Immigranten. Aber stehen die Firmenbosse auch für ihre eingewanderten Arbeitskräfte ein?

Einige schon: Die Koalition der US-Unternehmen gegen Donald Trumps Einreiseverbot ist schnell gewachsen. Einem von 90 Firmen vor Gericht eingereichten Protestbrief haben sich noch am ersten Tag über 30 weitere angeschlossen. Die Unternehmen verurteilen vor dem Verfahren bei einem Berufungsgericht in San Francisco die Immigrationsauflagen als widerrechtlich.

Insgesamt unterzeichneten die Stellungnahme nun 127 amerikanische Unternehmen. Es sind diese hier:

Adobe Systems Incorporated

AdRoll

Aeris Communications

Affirm, Inc.

Airbnb

AltSchool

Ampush LLC

Ancestry.com

Appboy

Apple

AppNexus

Asana

Atlassian

Autodesk

Automattic

Box

Brightcove

Brit + Co

Brocade Communications Systems, Inc.

Bungie, Inc.

CareZone

Casper Sleep Inc.

Castlight Health

Cavium, Inc.

Checkr

Chegg, Inc

Chobani

Citrix Systems

ClassPass Inc.

Cloudera

Cloudflare

Copia Institute

Coursera

DocuSign

DoorDash

Dropbox

Dynatrace

eBay

Engine Advocacy

Etsy

EquityZen Inc.

Evernote

Facebook

Fastly

Flipboard

Foursquare

Fuze

General Assembly

GitHub

Glassdoor

Google

GoPro

Gusto

Handy Technologies, Inc.

Harmonic

Hipmunk

HP Inc.

IAC/InterActiveCorp

Indiegogo

Intel

JAND d/b/a Warby Parker

Kargo

Kickstarter

KIND

Knotel

Levi Strauss & Co.

Linden Lab

LinkedIn

Lithium Technologies

Lyft

Managed By Q Inc.

Mapbox

Maplebear d/b/a Instacart

Marin Software

Medallia

Medium

Meetup

Microsoft

MobileIron

Motivate International

Mozilla

Netflix

Netgear

New Relic, Inc.

NewsCred

Pandora Media, Inc.

Patreon

PayPal

Pinterest

Planet Labs Inc.

Quora

Reddit

Rocket Fuel

RPX Corporation

SaaStr

Salesforce

Scopely

Shift Technologies, Inc.

Shutterstock

Slack Technologies, Inc.

Snap

SpaceX

Spokeo

Spotify

Square

Squarespace

Strava

Stripe

SurveyMonkey

TaskRabbit

Tech:NYC

Tesla

Thumbtack

TripAdvisor, Inc.

Turn

Twilio

Twitter

Uber

Udacity, Inc.

Via

Wikimedia Foundation

Workday

Y Combinator

Yelp

Zendesk, Inc.

Zenefits

Zynga

Wer hat nicht unterzeichnet?

Einige bekannte (und sehr grosse) Unternehmen haben den Protestbrief nicht unterzeichnet – aus verschiedenen Gründen. Wobei die Motive sowie die persönlichen und wirtschaftlichen Verbindungen ins Weisse Haus nicht immer sonnenklar sind. Zu erwähnen sind IBM, Yahoo, General Electric, Verizon, AT&T, T-Mobile und Oracle.

Amazon wollte sich dem Protest anschliessen, doch der Online-Händler darf dies aus juristischen Gründen nicht, weil er in der ursprünglichen Klage als Zeuge fungiert.

Anhörung am Dienstag

Trump hatte Ende Januar einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus den mehrheitlich islamischen Ländern Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und Jemen verfügt. Flüchtlinge aus aller Welt sollten für 120 Tage ausgesperrt werden, die aus Syrien sogar auf unbestimmte Zeit.

Ein Bundesrichter in Seattle hatte Trumps Erlass am Samstagmorgen auf Antrag der Bundesstaaten Washington und Minnesota ausgesetzt. Dagegen ging das US-Justizministerium in Berufung.

Beide Seiten sollen nun am Dienstag um 15.00 Uhr (Ortszeit/00.00 Uhr MEZ) jeweils 30 Minuten Zeit bekommen, um ihre Argumente telefonisch vorzutragen, wie das Berufungsgericht in San Francisco am Montag bekannt gab.

via Tech Crunch, mit Material der SDA

(dsc)

