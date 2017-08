führt nBild: AP/AP

Neuer CEO übernimmt das Steuer bei Uber

Der Fahrdienstvermittler Uber hat einen neuen Chef. Insidern zufolge übernimmt Dara Khosrowshahi das Amt. Der iranisch-amerikanische Unternehmer leitet seit 2005 den Online-Reiseanbieter Expedia.

Uber selber wollte am Sonntag noch nicht bekanntgeben, auf wen die Wahl gefallen ist. Das Direktorium habe sich für einen Kandidaten entschieden, zunächst sollten aber die Mitarbeiter informiert werden, schrieb eine Sprecherin in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters. Der Chairman von General Electric, Jeff Immelt, hatte zuvor erklärt, nicht länger interessiert zu sein.

Das Direktorium traf sich am Wochenende, um einen Nachfolger für Firmen-Mitbegründer Travis Kalanick zu finden. Dieser hatte seinen Posten im Juni auf Druck von Investoren niedergelegt, nachdem Uber wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung in die Schlagzeilen geraten war.

(sda/reu)

«oBikes sind der McDonalds der Velos!!» Video: watson/Laurent Aeberli, Emily Engkent

Das könnte dich auch interessieren: «Man sieht den Bildern den ‹guten Zweck› nicht an» – Kritik an Bikini-Bildern von Lehrerin Das «stern»-Magazin zeigt Trump als Hitler und das Internet dreht durch Sommaruga zur Ehe für alle: «Da fragt man sich schon: Worauf warten wir eigentlich noch?» Das gab's noch nie: Florida richtet Todeskandidaten mit nicht erprobtem Medikament hin «Er trat sehr vulgär auf»: Oltner Star-Fotograf Marco Grob knipste Trump «oBikes sind der McDonald's der Velos!!» So viel Kohle kassiert Floyd «Money» Mayweather alleine mit Sponsoring Wir haben (anscheinend) unser Leben lang Wasser falsch getrunken 11 Gründe, warum die Champions Hockey League eine richtig geile Sache ist Costa Rica will als weltweit erstes Land Einwegplastik verbieten CRASH! Hacker übernimmt die Kontrolle über selbstfahrendes Auto US-Aussenminister distanziert sich von Trump Expedia-Chef übernimmt das Steuer bei Uber Die Flanke verschob sich pro Jahr um 10 Zentimeter – so kam es zum Bergsturz in Bondo 10 kleine Dinge, an denen du merkst, dass du dein Leben doch ein wenig im Griff hast «Widerling»: Was Hillary Clinton von Trump hält, steht in ihrem neuen Buch Warum Pessimisten langfristig glücklicher sind Daten zur iPhone-Keynote und den neuen Google-Handys geleakt Auf Uranus und Neptun regnet es Diamanten Was beim iPhone X wirklich neu ist Spanischer Richter stoppte Abschiebung von mutmasslichem Barcelona-Drahtzieher Es Satty Insekten fressen unseren Müll – so wollen Schweizer Forscher das Abfallproblem lösen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo