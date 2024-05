Die russische Wirtschaft brummt – aber nicht mehr lange, sagen Experten

Russlands Wirtschaft konnte im Jahr 2023 um 3,6 Prozent wachsen. Prognosen zufolge soll es auch in diesem Jahr ein Wachstum von über 3 Prozent geben. Läuft die russische (Kriegs-)Wirtschaft wirklich so gut? Und wenn ja, wie lange noch? Das sagen Experten dazu.

Die russische Wirtschaft unter Wladimir Putin wächst unbeirrt weiter. Aber wie lange noch? Bild: keystone

In den zwei Jahren nach dem Einmarsch von Wladimir Putin in die Ukraine hat die russische Wirtschaft wiederholt den Unkenrufen getrotzt. Ein finanzieller Zusammenbruch, der im Frühjahr 2022 allgemein vorausgesagt wurde, ist bisher nicht eingetreten.

Das zeigen gerade die wichtigsten Wirtschaftszahlen: Die Arbeitslosigkeit ist unter 3 Prozent gefallen, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war 2023 mit 3,6 höher als erwartet, die Unternehmenskonkurse im Vergleich extrem tief.

Gemäss diesen Zahlen gibt es keine Anzeichen dafür, dass die westlichen Sanktionen gegen Russland greifen und dass der Wirtschaftsmotor in nächster Zeit ins Stocken gerät. Im Gegenteil: Der Internationale Währungsfonds (IWF) schätzt, dass Russlands Wirtschaft in diesem Jahr stärker wachsen wird als die Wirtschaft in vielen Industrieländern.

Trotzdem scheint sich eine Mehrzahl von Expertinnen und Ökonomen einig zu sein: 2025 ist Schluss damit. Wer das jetzt sagt und warum.

Haupttreiber: Staatliche Investitionen

Mitte April hat der IWF die Wachstumsprognose für Russland erneut nach oben korrigiert. In seinem neusten «Weltwirtschaftsausblick» geht der Internationale Währungsfonds für das laufende Jahr von einem Wachstum von 3,2 Prozent aus. Gegenüber den im Oktober prognostizierten 1,1 Prozent sowie den zuletzt im Februar vorausgesagten 2,6 Prozent ist dies eine deutliche Korrektur nach oben.

Dazu haben auch der hohe Ölpreis sowie die Aufrechterhaltung der russischen Öl-Exporte beigetragen. So schreibt der IWF:

«Russisches Öl, hauptsächlich nach China und Indien exportiert, lag seit der zweiten Hälfte des Jahres 2023 grösstenteils über der Preisobergrenze der G7-Staaten.»

2024 könnte der Ölpreis zudem noch weiter steigen, da eine weitere Eskalation im Nahen Osten nicht auszuschliessen ist.

Gleichzeitig gehen die Ökonomen aber von einem deutlichen Abflachen des Wachstums ab 2025 aus. Der Grund: Der Effekt der hohen staatlichen Investitionen, vor allem in die Rüstungsindustrie, wird im nächsten Jahr wahrscheinlich abflachen. Die Ökonomen sehen die Investitionen in militärische Produktionsstätten als Hauptgrund für das derzeit noch steigende BIP.

Halbierung des Nationalen Wohlfahrtsfonds

Ähnlich sieht das die Weltbank, für die ebenfalls die staatlichen Investitionen die Haupttreiber für das Wachstum sind. In ihrem neuesten Bericht bilanziert sie für die russische Wirtschaft im vergangenen Jahr:

«Ein sprunghafter Anstieg der Staatsausgaben führte zu höheren Sozialausgaben, Löhnen und Investitionen, insbesondere in der Verteidigungsindustrie, und förderte die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe.»

Mit anderen Worten: Die starken Wachstumszahlen täuschen darüber hinweg, dass sie primär das Resultat von gestiegenen Staatsausgaben sind. Diese sind vor allem in Form von Aufträgen an Industriefirmen gegangen, die direkt oder indirekt mit der Rüstungsindustrie zu tun haben. Um dies zu finanzieren, greift die russische Regierung auf ihren riesigen Nationalen Wohlfahrtsfonds zurück: Die sich darin befindenden liquiden Mittel haben sich zwischen Beginn des Krieges und Ende 2023 fast halbiert.

Der russische Ökonom Igor Lipsiz fasst in einem Interview die Lage denn auch so zusammen:

«Mir und auch anderen Ökonomen scheint, dass Russland in diesem Jahr den Krieg noch finanzieren kann. Aber danach ist unklar, wo das Geld herkommen soll.» Igor Lipsiz

Auch die Weltbank geht in ihrer Analyse davon aus, dass der Effekt der hohen Staatsausgaben ab 2025 verpuffen könnte.

Warum Wachstumsprognosen so schwierig sind Die Weltbank weist darauf hin, dass Wachstumsprognosen für Russland derzeit extrem schwierig sind. Dies einerseits aufgrund der «erheblichen Veränderungen in der Wirtschaft im Zusammenhang mit der Invasion in der Ukraine» und andererseits seit der Entscheidung Russlands, die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten einzuschränken. Gemäss Weltbank seien insbesondere die verfügbaren Zahlen zum Aussenhandel sowie zum Finanz- und Währungssektor stark eingeschränkt.

Überhitzung der Wirtschaft

Die russische Nationalbank in Moskau. Bild: keystone

Die ehemalige Beraterin der russischen Zentralbank, Alexandra Prokopenko, verliess ihren Arbeitgeber 2022 aus Protest gegen den Angriffskrieg auf die Ukraine. Gegenüber dem «Spiegel» sagt die Ökonomin zwar, die Wachstumszahlen entsprächen der Realität weitgehend. Gleichzeitig sieht sie ein grosses Problem auf die russische Wirtschaft zukommen: eine Überhitzung.

«Die Wirtschaft ist schneller gewachsen, als es ihr Potenzial eigentlich erlaubt. Der Arbeitsmarkt ist am Limit, so gut wie leer gefegt», so Prokopenko. Tatsächlich bewegt sich die Arbeitslosigkeit auf einem historisch tiefen Niveau. Viele gut ausgebildete Russinnen und Russen haben ihr Heimatland seit Beginn des Kriegs verlassen – schätzungsweise bis zu einer halben Million Menschen. Zudem sind viele Arbeitsmigranten wieder abgewandert.

Prokopenko sagt: «Es ist eine ungesunde Lage, und die russische Wirtschaft verfügt nicht über die notwendigen Ressourcen, um dauerhaft so schnell zu expandieren.» Dieser Umstand führe bereits jetzt immer wieder zu Lieferengpässen oder branchenspezifischen Krisen. Kurzfristig sei das kein Problem, sagt die Russin zwar, und meint damit die nächsten 12 bis 18 Monate. Aber: «Mittel- bis langfristig ist diese Entwicklung nicht nachhaltig.»

Ein Zeichen der Überhitzung ist auch die Inflation in Russland, welche die Zentralbank versucht, mit immer höheren Leitzinsen in Schach zu halten. Im Februar und März verharrte der Preisanstieg auf relativ hohen 7,7 Prozent. Aber steigende Löhne aufgrund des Fachkräftemangels halten den Druck hoch.

Fragliche Gasexporte

Zurzeit finanziert Russland seinen Krieg also primär über seinen Nationalen Wohlfahrtsfonds sowie über die Öl- und Gasexporte. Während der Wohlfahrtsfonds immer weiter schrumpft, sind aber auch die Einnahmen aus Öl- und Gasverkäufen alles andere als gesichert.

Eine Gasleitung der russischen Gazprom zur Versorgung von Wohngebäuden in Domodedowo, ausserhalb von Moskau. Bild: keystone

2022 führte die Entscheidung Russlands, den Grossteil seiner Gaslieferungen an die EU einzustellen, zu einem Preisanstieg, von dem Russland zunächst finanziell profitierte. Zwei Jahre später sind die europäischen Gasreserven aufgrund milder Winter und vermehrter Importe von Flüssigerdgas (LNG) aus Amerika jedoch voller denn je. Und das bringt den staatlichen russischen Gasriesen Gazprom in finanzielle Schwierigkeiten: Erstmals seit fast einem Vierteljahrhundert hat Gazprom 2023 nämlich rote Zahlen geschrieben. Der Nettoverlust für das zweite Kriegsjahr 2023 belief sich auf rund 629 Milliarden Rubel.

Für die Finanzierung seiner Kriegswirtschaft muss Russland einen Weg finden, den mengenmässigen Rückgang insbesondere seiner Gasexporte zu kompensieren. Das Problem: Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich das Land zunehmend von ein paar wenigen Ländern – hauptsächlich aber von China – abhängig gemacht. Das gilt für die gesamte russische Wirtschaft, aber eben auch für den Gassektor.

Gemäss dem britischen «Economist» wird es Russland nicht gelingen, die Verluste aufzufangen. Einerseits, weil die Verhandlungen mit China schwierig sind: Russland sitzt am kürzeren Hebel, da China die grössere Auswahl von Verhandlungspartnern hat und sehr bedacht ist, seine Gas-Importe nicht nur von einem Partner abhängig zu machen. Russland hingegen habe keine andere Wahl, als voll auf Chinas Gas-Importe zu setzen, so der «Economist». Zum anderen sind wichtige Verhandlungen kürzlich ins Stocken geraten, da noch immer Unstimmigkeiten über entscheidende Vertragsbedingungen bestehen, von der Finanzierung bis zum Gaspreis.

Der «Economist» bilanziert deswegen: