«Was passierte gestern in Schweden?» Trump verwirrt mit Fake News ein ganzes Land

«Wenn man sich anschaut, was gestern in Schweden passiert ist», sagte US-Präsident Donald Trump bei einer Veranstaltung in Melbourne, Florida. «Wer hätte das gedacht! Schweden!», betonte er laut. Dort hätte man viele Flüchtlinge aufgenommen.

O-oh, denkt sich da der naive Zuseher. Was zur Hölle ist denn in Schweden passiert gestern? Haben als Flüchtlinge getarnte Terroristen einen Anschlag verübt? Gab es Vergewaltigungen durch Flüchtlinge dort? Gewaltexzesse?

Fragen, auf die Trump keine Antworten liefert und in Schweden kratzt man sich jetzt darüber verwundert am Kopf: Was ist denn gestern bei uns so passiert? Die Zeitung Aftonbladet weiss es und hat freundlicherweise die Meldungen von besagtem Freitag aufgelistet:

Bild: screenshot Aftonbladet

Von einem Terror-Anschlag also keine Spur. Wenn also Trump keine Antworten liefert und auch die Nachrichten nicht erklären können, was denn in Schweden passiert ist, dann muss das Internet in die Bresche springen. Und das tat es auch:

Das passierte gestern in Schweden

#WhatHappenedInSwedenYesterday Karlsson vom Dach stockt der Propeller. — thesocallednixbambi (@nixbambi) 19. Februar 2017

My husband went to a beer tasting event & got drunk #WhatHappenedInSwedenYesterday pic.twitter.com/9t63HpF3SJ — ☿Red Rosie☿ (@Flipzon) 19. Februar 2017

My horse got new shoes & my cat took a nap in the kitchen window #WhatHappenedInSwedenYesterday pic.twitter.com/qd83V2UePm — ☿Red Rosie☿ (@Flipzon) 19. Februar 2017

Chelsea Clinton hat eine Ahnung What happened in Sweden Friday night? Did they catch the Bowling Green Massacre perpetrators? — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 19. Februar 2017

In Schweden hat die Tochter eines Piraten ein Pferd hochgehoben. #lastnightinsweden — Florian Karsten (@messfehler) 19. Februar 2017

Swedish foreign minster Rose Nylund reassuring President Trump, that all is flögenstögen in Sweden. #WhatHappenedInSwedenYesterday pic.twitter.com/Ag8zNDpMTC — Ingmar Gregorzewski (@readingmar) 19. Februar 2017

Auch der ehemalige Ministerpräsident von Schweden weiss es nicht Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) 19. Februar 2017

First pictures in of the terror attack in Sweden. Trump announces moose travel ban#swedenincident pic.twitter.com/cE0EecV9gX — ItsAllAboutTheMané (@KloppClips) 19. Februar 2017

(aeg)

So tickt Stephen Bannon: Krasse Zitate von Trumps neuem Chefstrategen

