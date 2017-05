Von Trump gelobte Harley-Davidson baut Fabrik in Thailand

Der Motorradhersteller Harley-Davidson baut eine Fabrik in Thailand. Es ist die dritte Produktionsstätte der legendären US-Marke im Ausland. US-Präsident Donald Trump hatte Harley-Davidson zuletzt dafür gelobt, Arbeitsplätze in dem Vereinigten Staaten zu halten.

Die US-Motorradhersteller erlitten bei ihrem Kampf um Marktanteile auf dem wichtigen asiatischen Markt zuletzt einen herben Rückschlag, weil die USA aus dem transpazifischen Freihandelsabkommen TPP ausstiegen. TPP hätte Einfuhrzölle beseitigt, die ihre Produkte verteuern. Trump zufolge schadet das Abkommen der US-Industrie und führt zu Jobverlusten.

Die Trumps beim Papst

Nach Angaben von Harley-Davidson vom Donnerstag führt die für Ende kommenden Jahres geplante Eröffnung der Fabrik in der Rayong-Provinz nicht dazu, dass Arbeitsplätze in den USA verloren gehen. Es handelt sich demnach nur um einen Montage-Standort, an dem Motorräder aus in unternehmenseigenen Werken in den USA gefertigten Bauteilen zusammengesetzt werden.

Harley Davidson startete mit weniger Gewinn und Umsatz ins neue Jahr. Wie im AApril mitgeteilt, brach der Gewinn im ersten Quartal um ein Viertel ein, der Umsatz sank um 16 Prozent auf 1.3 Milliarden Dollar. (sda/afp)

Das könnte dich auch interessieren: «Terroranschläge stellen die Medien vor einen Balanceakt» Mehr White Chick geht nimmer: Avolatte, Leute! Avo. F***ing. Latte. 😒 Anschlag in Manchester: Die Briten sind sauer wegen US-Leaks 14 Gründe, warum sogar FCB-Fans heute im Cupfinal für Sion sein müssen Warum es schiefgehen kann, wenn YouTuber auf Kriegsreporter machen Bevor du in die Ferien abhaust: Hier die 11 wichtigsten Ferien-Starterkits Manchester in Alarmbereitschaft: Entwarnung nach Grosseinsatz Die 21 witzigsten Job-Inserate aus aller Welt Schleichender Jodmangel in der Schweiz: Werden wir wieder zu «Idioten der Alpen»? Grünen-Chefin Rytz: «Wir haben punkto Energiewende viel bessere Karten als Deutschland» 17 Dinge, die du (wahrscheinlich) nur verstehst, wenn du in der IT arbeitest Von A wie Assistkönig bis Z wie Zuschauer: Das ABC der Bundesliga-Saison Eine Million Gründe, warum ich nie wieder an ein Konzert gehen werde «Arena»-Fight ums Fleisch: Veganerin fetzt Verbotsgegner – und alle lieben Bauer Capaul 7 klassische Handy-Chats vom Wochenende, die jeder kennt – und was dahinter steckt 10 mysteriöse Entdeckungen, die uns heute noch verblüffen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo