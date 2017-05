Die Schweizerkarte der Unternehmen. Wer ist die grösste Firma im Kanton?

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die grösste im ganzen ... Kanton? In Zürich ist es die ABB, in Graubünden die EMS Chemie und in Genf eine Firma namens Vitol. Die Daten unserer Karte der umsatzstärksten Firmen pro Kanton stammen vom August 2016 und wurden von der Handelszeitung erhoben.

Weil die Kantone Jura und Appenzell Innerrhoden keine Vertreterin in den 500 grössten Unternehmungen des Landes stellen, gehen sie auf der Karte leer aus. Alle anderen sind mit von der Partie – wenn auch in einigen Fällen nur mit einem Ableger eines ausländischen Unternehmens.

Aargau

Axpo Holding AG

Mischkonzern

5.9 Mrd.

Axpo Holding AG Mischkonzern 5.9 Mrd. Appenzell Innerrhoden

Ohne Unternehmung in den Top-500 der Schweiz

Ohne Unternehmung in den Top-500 der Schweiz Appenzell Ausserrhoden

MIR Trade AG

Grosshandel (Non Food)

1.8 Mrd.

MIR Trade AG Grosshandel (Non Food) 1.8 Mrd. Bern

Intersport Holding

Sportartikel/-bekleidung

12 Mrd.

Intersport Holding Sportartikel/-bekleidung 12 Mrd. Basel-Land

Clariant AG

Chemie/Pharma

5.8 Mrd.

Clariant AG Chemie/Pharma 5.8 Mrd. Basel-Stadt

Roche Holding AG

Chemie/Pharma

48.1 Mrd.



Roche Holding AG Chemie/Pharma 48.1 Mrd. Freiburg

Liebherr International

Maschinenindustrie

9.9 Mrd.

Liebherr International Maschinenindustrie 9.9 Mrd. Genf

Vitol SA

Mineralölhandel

159.6 Mrd.

Vitol SA Mineralölhandel 159.6 Mrd. Glarus

CRH Gétaz Holding AG

Bauzulieferer/Bauelemente

2 Mrd.

CRH Gétaz Holding AG Bauzulieferer/Bauelemente 2 Mrd. Graubünden

EMS Chemie

Chemie/Pharma

1.9 Mrd.

EMS Chemie Chemie/Pharma 1.9 Mrd. Jura

Ohne Unternehmung in den Top-500 der Schweiz



Ohne Unternehmung in den Top-500 der Schweiz Luzern

Trafigura AG

Rohstoffhandel

92.3 Mrd.

Trafigura AG Rohstoffhandel 92.3 Mrd. Neuenburg

Swatch Group SA

Uhrenindustrie

8.5 Mrd.

Swatch Group SA Uhrenindustrie 8.5 Mrd. Nidwalden

Schindler Holding AG

Maschinenindustrie

9.4 Mrd.

Schindler Holding AG Maschinenindustrie 9.4 Mrd. Obwalden

Maxon Motor AG

Elektronik/Elektrotechnik

0.4 Mrd.

Maxon Motor AG Elektronik/Elektrotechnik 0.4 Mrd. St. Gallen

LafargeHolcim AG

Bauzulieferer/Bauelemente

23.6 Mrd.

LafargeHolcim AG Bauzulieferer/Bauelemente 23.6 Mrd. Schaffhausen

Georg Fischer AG

Maschinenindustrie

3.6 Mrd.

Georg Fischer AG Maschinenindustrie 3.6 Mrd. Solothurn

Robert Bosch Schweiz

Grosshandel (Elektronik)

1.6 Mrd.

Robert Bosch Schweiz Grosshandel (Elektronik) 1.6 Mrd. Schwyz

Kühne + Nagel Int.

Logistik/Spedition

16.7 Mrd.

Kühne + Nagel Int. Logistik/Spedition 16.7 Mrd. Thurgau

Stadler Rail AG

Fahrzeug-/Karosseriebau

1.8 Mrd.

Stadler Rail AG Fahrzeug-/Karosseriebau 1.8 Mrd. Tessin

DufEnergy Trading SA

Energieversorgung/-verteilung

6.5 Mrd.

DufEnergy Trading SA Energieversorgung/-verteilung 6.5 Mrd. Uri

Dätwyler Holding AG

Mischkonzern

1.2 Mrd.

Dätwyler Holding AG Mischkonzern 1.2 Mrd. Waadt

Néstle SA

Nahrungsmittel

88.8 Mrd.

Néstle SA Nahrungsmittel 88.8 Mrd. Wallis

Tamoil SA

Mineralölhandel

1.5 Mrd.

Tamoil SA Mineralölhandel 1.5 Mrd. Zug

Glencore Int. AG

Rohstoffhandel

162 Mrd.

Glencore Int. AG Rohstoffhandel 162 Mrd. Zürich

ABB Ltd.

Maschinenindustrie

35.5 Mrd.

(tog)

Wenn wir schon dabei sind: Ehrliche Kantonswappen

