11 Fakten über TV-Serien, die dir den Kopf durchwuscheln

Eine spannende Geschichte von Zufällen, Königen und Aliens in 11 Akten.

Dank «Futurama» ist die Mathematik heute weiter

Ken Keeler, Autor der Episode «Im Körper des Freundes» (Original: «The Prisoner of Benda»), hat einen Doktortitel in Mathematik.

In jener Folge können zwei Menschen ihre Körper tauschen. Allerdings jedes Paar nur einmal. Damit am Ende der Episode jeder wieder in seinem Original-Körper sein konnte, bewies Keeler in der realen Welt ein mathematisches Theorem.

Das Theorem besagte, dass egal wie viele Körper getauscht wurden, mit zwei Extra-Körpern (die noch keinen Tausch vorgenommen hatten) alle wieder in ihrem eigenen Körper landen können.

Die Enkelin von Charlie Chaplin ist in «Game of Thrones»

Oona Chaplin heisst die Gute, und sie spielt die Geliebte von Rob Stark, dem König des Nordens.

Die Episodentitel von «Breaking Bad» sind sorgfältig gewählt

Die allerletzte Folge von «Breaking Bad» heisst «Felina». Das verweist einerseits auf die Frau im Lied «El Paso» von Marty Robbins, welches wiederum als Metapher auf das Staffelfinale funktioniert, ...

... andererseits ist es auch ein Anagram für Finale und lässt sich in Fe-Li-Na aufsplitten, die Elementsymbole für Eisen, Lithium und Natrium. Dabei sollen die Elemente stellvertretend für Blut, Meth und Tränen stehen.

Bereits in der zweiten Staffel gab es einige Episodentitel, die zusammen gelesen auf das Staffelfinale hinwiesen.

Spoiler: bild: watson/shutterstock

Der König von Jordanien ist in «Star Trek: Voyager»

König Abdullah II bin al-Hussein (damals noch Prinz) outete sich als grosser Fan von «Star Trek» und wurde daher eingeladen, eine kleine Statistenrolle in «Star Trek: Voyager» zu übernehmen.

Hier ist er, im grünen Shirt: Video: YouTube/alighazi77

Für eine Sprechrolle hat es leider nicht gereicht, trotzdem gab er als Dank eine grosse Party für die ganze Crew.

Krusty der Clown sollte ursprünglich Homer Simpsons geheime Identität sein

Daher die Ähnlichkeit.

Das berühmte «Akte X»-Thema entstand durch Zufall

Die berühmten, mysteriösen Echo-Töne der Titelmusik entstanden, weil der Komponist Mark Snow nach mehrfacher Überarbeitung den Produzenten Chris Carter nicht zufriedenstellen konnte.

Frustriert stützte sich Snow auf seinem Keyboard ab und veränderte dabei die Einstellungen so, dass der schlussendlich verwendete Effekt entstand.

Die CIA muss jede Folge von «The Americans» zuerst absegnen

Grund dafür ist, dass der Produzent und Erschaffer der Agenten-Serie, Joe Weisberg, ein CIA Officer war. Es soll wohl nicht riskiert werden, dass dieser irgendwelche Staatsgeheimnisse preisgibt.

Ted machte «How I Met Your Mother» hundefrei

Robin hatte zu Anfang von «How I Met Your Mother» nicht weniger als fünf Hunde. Ted-Darsteller Josh Radnor war jedoch so allergisch auf Hunde, dass stets Sanitäter auf Abruf bereit sein mussten. Schliesslich schrieben die Drehbuchautoren Robins Hunde aus der Serie heraus.

Michael Jackson sollte den Doctor in «Doctor Who» spielen

Paramount hat 1988 einen «Doctor Who»-Film in Erwägung gezogen, mit Michael Jackson oder Bill Cosby in der Hauptrolle.

Bruce Willis hatte einen Gastauftritt bei «Friends»

Und zwar völlig umsonst, weil er zuvor eine Wette gegen Chandler-Darsteller Matthew Perry verloren hatte.

«South Park» versteckt in jeder Episode einen Alien

Mal sind sie schwieriger zu finden, mal weniger. Aber sie sind immer da. Und beobachten uns.

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

