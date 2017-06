Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/Invision

Katy Perry: Hillary Clinton hat einen schlafenden Riesen geweckt

«I Kissed a Girl» war ihr erster Riesenhit. Danach folgten so viele weitere, dass Katy Perry schon in einem Atemzug mit Michael Jackson genannt wurde. Jetzt meldet sie sich zurück.

Neue Frisur, neue Musik: US-Popsängerin Katy Perry ist wieder da. Am Freitag erscheint ihr Album «Witness», im Video zu «Bon Appétit» räkelt sie sich in einem Kochtopf.

Bild: AP/Capitol Records

Beim Interview in Berlin ist sie auch nachdenklich. Der Terroranschlag beim Konzert von Ariana Grande in Manchester habe sie «am Boden zerstört», sagt Perry, die mit «Ari» befreundet ist. Ein Gespräch über die USA im Trump-Zeitalter, ihr Leben mit 99 Millionen Followern bei Twitter und die Frage, ob sie ein Kontrollfreak ist.

Wahlkampf falsch eingeschätzt

Deutsche Presse-Agentur: Sie haben im US-Wahlkampf vergangenes Jahr Hillary Clinton unterstützt. Wie gehen Sie mit dem Amerika von heute um?

Katy Perry: Auf unterschiedliche Art und Weise. Indem ich nicht alle Antworten kenne. Diese Niederlage hat eine Illusion, eine Vorstellung, eine Blase zum Platzen gebracht, nämlich, dass ich viel weiss. Und das tue ich nicht. Es ist eine gute Zeit, dass ich wieder etwas lerne. Also: viel Lesen, viel Meditieren und viel Mitgefühl mit den Menschen. Ich glaube, die Leute sind wirklich traurig.



Tut es immer noch weh, dass Hillary Clinton verloren hat?

Nein, es tut nicht weh. Es hat eine kleine Zeit lang weh getan. Ich denke, es ist etwas passiert, das wichtiger ist als sie. Sie hat einen schlafenden Riesen geweckt. Das ist grösser, als eine Person je sein kann. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird.



Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/Invision

Überlegen Sie manchmal, eine Pause von den sozialen Medien einzulegen?

Ja, natürlich. Das ist echt wichtig und super gesund. Wahrscheinlich wird bei mir das Pendel in Zukunft in die andere Richtung gehen (...) Wir sind auf dem wirklichen Gipfel des ganzen Lärms. Irgendwann werde ich versuchen, da rauszukommen, an einen wirklich ruhigen Ort. Aber noch nicht, weil ich das Album rausbringen will.



Haben Sie eine Regel, das Handy mal auszulassen?

Diese ganzen Sachen machen sehr süchtig. Können Sie sich die Art von Bewunderung vorstellen, die jemand wie ich bekommen kann, indem er nur einen Knopf drückt - und gleichzeitig auch den Hass? Da gibt es nicht nur Blumen, Glück, Regenbogen und Einhörner. Es gibt viel Positives und Negatives. Ich würde nicht lügen und sagen, dass ich es gut kann, es macht mich immer noch süchtig - aber ich will mein Handy jeden Sonntag ausmachen. Das ist eine Art Ziel von mir in Zukunft. Ein Tag, an dem ich es ausmache und einfach pausiere.​

Sind Sie ein Kontrollfreak?

Das muss ich lernen: die Zügel loszulassen. Also: Ja. In der Vergangenheit war ich eine eher kontrollierte, detailorientierte Person. Aber ich habe angefangen, zu begreifen, dass es vieles gibt, das ich nicht unter Kontrolle habe.​

Bild: Charles Sykes/Invision/AP/Invision

Katy Perry wurde 1984 als Pastorentochter im kalifornischen Santa Barbara geboren. Sie brachte 2001 eine Gospelplatte heraus, bevor sie das Genre wechselte. Ihren Durchbruch hatte sie 2008 mit «I Kissed a Girl». Danach folgten Hits wie «Firework» und «Roar» sowie mit «Teenage Dream» ein Album, das in einem Atemzug mit Michael Jacksons «Bad» genannt wird. 2015 trat sie beim Super Bowl auf - vor mehr als 100 Millionen Fernsehzuschauern. (whr/sda/dpa)

Katy Perrys Super Bowl Halbzeitshow

Das könnte dich auch interessieren: Saudi-Arabien vs. Katar: Darum geht es beim Showdown am Golf Blitzkrieg in der Wüste – wie Israel in sechs Tagen sein Gebiet vervierfachte Der HomePod und neue Pro-Geräte – die Apple-Keynote im Überblick 37 eklige Dinge, die wir insgeheim alle fürchterlich geniessen Mehr Menschenhandel in der Schweiz: Flüchtlingsfrauen werden zur Prostitution gezwungen Die Schweiz ist ein Kokain-Paradies – 17 Fakten zum globalen Drogenkonsum Vergiss Roger Federer! Diese 13 Schweizer Weltrekorde haben es in sich Schummeln beim Self-Scanning: Coop teilt Kunden in Vertrauens-Klassen ein Kerstin Cook im Interview: «Ja, ich gelte jetzt als ‹Curvy-Model›» «Unbelievable»: Merkel wettert gegen die USA – das ist die bizarre Antwort von Trumps Team Was du in einer Beziehung sagst, und was du wirklich damit meinst – in 10 Beispielen Macron hat Putin gerade so richtig die Stirn geboten – in 3 Punkten Essential hat das sagenumwobene Smartphone enthüllt, das Apple und Google gerne hätten «Slap her pussy» – dieser Trend unter Mädchen hat es in sich 53 Bilder, die zeigen, warum Frauen länger leben als Männer Vergiss Schul- und Uni-Prüfungen! Dieser Test bereitet dich WIRKLICH auf das Leben vor Wenn du diese 25 Situationen kennst, warst du ein echtes Schweizer Badi-Kind Multimillionär mit «B-Lizenz»: Mark Streits Beispiel zeigt, wie die NHL funktioniert «Wäre wohl nicht aufgetreten»: Das sagt Helene Fischer zum 8-Minuten-Pfeifkonzert Trump ist back home – diese 3 Probleme machen ihm die nächsten Tage zur Hölle Das bittere Ende der Frau, die den «Vater des Gaskriegs» nicht stoppen konnte Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst: Die besten Mafia-Filmzitate aller Zeiten Die 9 Phasen des Uni-Semesters, die alle Studenten kennen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo