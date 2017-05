Eishockey-WM, Vorrunde Gruppe A: Italien – Lettland 1:2 (1:1,0:0,0:1)

Slowakei – Dänemark 20.15 Uhr

Gruppe B: Norwegen – Slowenien 5:1 (3:0,1:1,1:0)

Schweiz – Frankreich 20.15 Uhr

Norwegen macht es besser als die Schweiz – Italien scheitert knapp an Lettland

Italien für gute Leistung nicht belohnt

Lettland steht an der WM als einziges Team nebst Kanada nach drei Partien noch ohne Punktverlust da. Die Letten mit ihrem starken Goalie Elvis Merzlikins gewinnen in Köln gegen Aufsteiger Italien 2:1.

Starker Merzlikins

Massgeblichen Anteil an den lettischen Erfolgen hat Elvis Merzlikins. Der Goalie des HC Lugano kassierte in den drei Partien, in denen er stets das Tor hütete, lediglich zwei Gegentreffer. Lettland befindet sich auf Kurs in Richtung Viertelfinals, muss aber noch gegen die drei «Grossen» und zum Abschluss der Vorrunde gegen Gastgeber Deutschland antreten.

Italien auf der anderen Seite erlebte zum zweiten Mal einen bitteren Nachmittag. Gegen die Slowakei (2:3 nach Verlängerung) kassierten die «Azzurri» 64 Sekunden vor dem Ende den Ausgleich, nun vermieste ihnen Dzerins in der 59. Minute den zweiten Punktgewinn an diesem Turnier.

Norwegen schlägt Slowenien

In der Gruppe B reagierte Norwegen mit einem 5:1-Sieg gegen Slowenien auf die 0:3-Niederlage gegen die Schweiz. Anders als die Schweizer gaben die Skandinavier eine 4:0-Führung gegen den Aufsteiger nicht mehr preis - auch wenn Slowenien wie gegen das Team von Patrick Fischer kurz vor der zweiten Pause den Anschlusstreffer zum 1:4 erzielte.

Patrick Thoresen, der wie beim 3:2-Erfolg gegen Frankreich drei Skorerpunkte erzielte, schoss 43 Sekunden vor dem Ende den fünften Treffer für die Norweger, die mit nun sechs Punkten die Chancen auf die Viertelfinal-Qualifikation aufrecht erhielten.

Die Telegramme

Slowenien - Norwegen 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Paris. - 2696 Zuschauer. - SR Gofman/Jerabek (RUS/CZE), Lhotsky/Sefcik (CZE/SVK).

Tore: 6. Mathis Olimb (Thoresen, Ken Andre Olimb) 0:1. 15. Ken Andre Olimb (Thoresen, Nörstebö) 0:2. 19. Forsberg 0:3. 39. (38:58) Reichenberg (Holös, Haugen/Ausschluss Ticar) 0:4. 40. (39:45) Sabolic (Podlipnik, Vidmar) 1:4. 60. (59:17) Thoresen (Ken Andre Olimb, Bonsaksen) 1:5.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Slowenien, 5mal 2 Minuten gegen Norwegen.

Bemerkungen: Slowenien ohne Jeglic (gesperrt), Norwegen mit Thoresen (ZSC Lions). Torhüterwechsel Slowenien (21. Kroselj für Pintaric).

Italien - Lettland 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Köln. - 6332 Zuschauer. - SR Iverson/Wehrli (CAN/SUI), Dedjulia/Otmachow (BLR/RUS).

Tore: 4. Insam (Traversa) 1:0. 13. Dzerins (Galvins, Daugavins/Ausschluss Morini) 1:1. 59. Dzerins (Roberts Bukarts) 1:2.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Italien, 3mal 2 Minuten gegen Lettland.

Bemerkungen: Bemerkungen: Italien mit Diego Kostner (Ambri-Piotta), Morini (Lugano), Zanatta (Red Ice Martigny) und Goi (Biasca Ticino Rockets), Lettland mit Kenins (ZSC Lions) und Merzlikins (Lugano), ohne Punnenovs (SCL Tigers/Ersatz). (abu/sda)

Die Tabellen

Gruppe A:

Gruppe B:

