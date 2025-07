Der Stürmerwird vom französischen Ligue-1-Verein OGC Nice erneut in die Schweiz ausgeliehen. Dermeldete, dass der 22-jährige Westafrikaner aus Guinea in der kommenden Saison in der Ostschweiz spielen wird.Baldé hat in Nizza einen laufenden Vertrag bis 2028 und war bereits letzte Saison leihweise bei Lausanne in der Super League engagiert. (nih/sda)🇬🇳Alter: 22Position: LinksaussenMarktwert: 800'000 EuroBilanz 2024/2025: 23 Spiele, 2 Tore, 1 Assist