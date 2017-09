Bild: AP/AP

Heute Nacht spielt Hischier erstmals im Devils-Dress. Nur wo er das macht, ist noch unklar

In der Nacht auf Dienstag spielen die New Jersey Devils ihr erstes Testspiel der Saison. Nico Hischier wird dann zum ersten Mal an der Seite seiner möglichen Teamkollegen auflaufen. Noch hat sich der Schweizer Nummer-1-Draft seinen Platz im Team aber nicht gesichert.

Das erste offizielle Aufgebot in ein Kader der New Jersey Devils hat Nico Hischier erhalten. Der Walliser Nummer-1-Draft wird in der Nacht auf Dienstag (1 Uhr) das Testspiel der Devils gegen die Washington Capitals bestreiten – und sich dort für weitere Aufgaben empfehlen müssen.

Denn obwohl bei New Jersey der Top-Center Travis Zajac länger verletzt ausfällt, hat Hischier den Platz beim Saisonauftakt der Devils angeblich noch nicht auf sicher. General Manager Ray Shero hat klargemacht: Auch das Schweizer Talent muss sich in der Vorbereitung weiterhin beweisen.

Chefcoach John Hynes sagt: «Hischier hat es selbst in der Hand. Sein Spiel wird zeigen, wo wir ihn einsetzen können. Wenn er im Training und in den Testspielen beweist, dass er viel Eiszeit Wert ist, wird er diese auch erhalten.» Vielleicht werde sich der Schweizer aber auch in einer dritten Linie wohler fühlen. «Wir wollen ihm und allen anderen Spieler die bestmöglichen Bedingungen für den Erfolg zu Verfügung stellen.»

Hischier selbst ist zufrieden mit seinen ersten Trainingseinheiten im Team der Devils. «Es hat Spass gemacht, auf dem Eis zu stehen», sagte der 18-Jährige danach den Medien. Das Training sei hart, aber genau so, wie es sein sollte. Angesprochen darauf, wie es gewesen sei, zum ersten Mal gegen richtige NHL-Spieler gespielt zu haben, meint er: «Es war ok. Ich weiss, dass ich körperlich gesehen kein Riese bin. Aber ich suche nach anderen Wegen, um mich durchzusetzen.»

Die ersten NHL-Testspiele mit Schweizer Beteiligung 19.09.17, 01.00 Uhr: Boston Bruins – Montreal Canadiens (mit Mark Streit)

19.09.17, 01.00 Uhr: Buffalo Sabres – Carolina Hurricans (evtl. mit Grégory Hofmann)

19.09.17, 01.00 Uhr: New Jersey Devils (mit Nico Hischier, Mirco Müller) – Washington Capitals (mit Damien Riat)

19.09.17, 01.00 Uhr: Ottawa Senators (mit Pius Suter) – Toronto Maple Leafs

19.09.17, 03.00 Uhr: Winnipeg Jets – Minnesota Wild (mit Nino Niederreiter)

19.09.17, 22.30 Uhr: Nashville Predators (mit Roman Josi, Yannick Weber, evtl. mit Kevin Fiala) – Florida Panthers (mit Denis Malgin)



Der Walliser sagt, sein Ziel sei es selbstverständlich, beim Saisonauftakt mit den Devils dabei zu sein. «Ich werde hart an mir arbeiten. Aber sollte es nicht auf das erste Spiel hin reichen, werde ich es später nochmals versuchen», so Hischier.

Sein verletzter Teamkollege Travis Zajac meint, Hischier müsse einfach so weitermachen wie bisher in seiner Karriere. «Er darf die Testspiele nicht zu ernst nehmen und einfach Spass haben», sagt Zajac weiter.

Mit wem der Schweizer gegen die Capitals in einer Linie auflaufen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Gut möglich, dass einer der beiden Flügel John Quenneville sein wird. Der Erstrundendraft von 2014 harmonierte im Prospect-Camp gut mit Hischier. Durchaus möglich, dass Coach Hynes die beiden auch im ersten Testspiel zusammen lässt. (abu)

Die Schweizer in der NHL und AHL 2017/18

