Dieses Tor in der 93. Minute macht das vom Krieg gebeutelte Syrien sooo glücklich

Syrien darf weiter von der ersten WM-Teilnahme träumen. Das Team aus dem kriegsgeplagten Land ist in der Asien-Qualifikation in ein Entscheidungs-Playoff gegen Australien eingezogen. Der Sieger dieser Begegnungen bekommt es abschliessend mit dem Viertplatzierten aus Nord- und Mittelamerika zu tun.

Die Syrer schafften es hauchdünn dank des Treffers von Omar Al Somah in der 93. Minute zum 2:2-Ausgleich im Iran. Andernfalls hätte Usbekistan den dritten Rang belegt. Fix qualifiziert für die WM 2018 haben sich Südkorea und Saudi-Arabien, zuvor hatten sich schon Japan und der Iran die Teilnahme am Turnier in Russland gesichert. (ram)

5.5.2017

