Vier Jahre vor dem grossen Desaster wird der EHC Arosa ein letztes Mal Meister

23. Februar 1982: Der Titel 1980 kam überraschend, der 2. Rang 1981 war dann die Bestätigung und mit der neunten Schweizer Meisterschaft meldet sich Arosa definitiv im Konzert der ganz Grossen zurück. Der Klub wird als gesundes, erfolgreiches Unternehmen gelobt – doch vier Jahre später folgt der überraschende Abschied aus dem Profisport.

Die Poltera-Brüder hatten den EHC Arosa in den 1950er Jahren berühmt gemacht. Von 1951 bis 1957 spielten Ueli und Gebi Poltera, Hansmartin Trepp und ihre Teamkollegen die Gegner schwindlig. In der Nationalmannschaft war der «Aroser Sturm» legendär. Die Schweiz holte 1948 Olympia- und 1950 und 1951 WM-Bronze. Im Klub konnte sie niemand stoppen. Sieben Meistertitel in Serie, die Dominanz war erdrückend. Die Sturmlinie eine der besten Europas.

Zwei Filme über den EHC Arosa Die Geschichte und Erfolge des EHC Arosa gibt es auch in Filmen zu bestaunen. 2008 kam der Dok-Film «Arosa isch besser», 2010 wagte sich Marco Rima mit der Komodie «Champions» an den Eishockey-Verein.

Verletzungen beendeten die Übermacht. 1960 stieg Arosa in die Nationalliga B ab, 1962 gar bis in die Niederungen der 1. Liga. Der Traditionsverein dümpelte in den nächsten Jahren zwischen den beiden Spielklassen hin und her. Niemand rechnete mehr damit, dass die Aroser irgendwann noch einmal an die erfolgreichen Zeiten anknöpfen könnten.

Doch der Zufall wollte es, dass in den 1970er Jahren eine Gruppe Dorfjugendlicher mit überaus viel Talent ausgestattet war und so kehrte der Verein aus dem hockeyverrückten Kurort 1977 zurück in die höchste Spielklasse. Drei Jahre später feierten Guido und Markus Lindemann, Jöri Mattli, Heini Staub, Beni Neininger und Co. überraschend den achten Meistertitel der Klubgeschichte für den Verein mit den blauen Shirts und der lachenden Sonne.

Lukrative Meisterprämien gab es damals noch keine. Ein kleiner Zustupf in die Mannschaftskasse musste genügen. In der nächsten Saison bestätigte Arosa mit Rang 2 den Coup und zur Saison 1981/82 werden die Bündner zusammen mit dem EHC Biel als Favoriten auf den Titel gehandelt.

Während die Seeländer aber nie an ihr Leistungsniveau heran kommen, läuft die Meisterschaft für Arosa nach Startschwierigkeiten sehr gut. Während zwei Dritteln der Saison liegt man auf Rang 1. Die Hauptrunde gewinnen die Bündner souverän und auch in der Finalrunde der besten sechs Teams mit den halbierten Punkten der «Regular Season» scheint alles gut zu laufen.

Ein kleines Tief rund um den Jahreswechsel sorgt allerdings dafür, dass die Meisterschaft auch zwei Runden vor Schluss noch nicht entschieden ist. Arosa führt drei Punkte vor dem HC Davos – und ausgerechnet jetzt steht das Kantonsderby im Landwassertal an. Davos hat zuvor vier der fünf Begegnungen mit den Schanfiggern gewonnen.

Die NZZ bleibt aufgrund der Ausgangslage in ihrer Vorschau jedoch gelassen, titelt mit «Kehrausstimmung in fast allen Stadien der Nationalliga» und erklärt:

«Zwar steht im Landwassertal das Bündner Kantonsrivalenderby auf dem Programm, aber selbst im Falle eines durchaus möglichen Erfolges des HCD – die Davoser gewannen vier von bis jetzt fünf Begegnungen mit Arosa – und der Verringerung des Rückstandes auf den Leader auf nur mehr einen Punkt wäre es eine Überraschung, wenn nach 38 Matches plötzlich Davos noch vor Arosa placiert wäre.»

Das Blatt unterstellt Arosa gar, dass sie sich in der drittletzten Runde nicht mit allen Kräften gegen die Niederlage in Kloten aufstemmen werden, um in Davos Meister werden zu können.

Tatsächlich überfahren der «Blitz» Lindemann und seine Teamkollegen den HCD an diesem 23. Februar, führen vor 7000 Zuschauern nach 20 Minuten 4:1 und lassen sich nach dem 7:2-Erfolg auf dem Eis des Erzrivalen als Meister feiern.

Bild: KEYSTONE

Die letzte Partie zuhause gegen Fribourg wird zum Volksfest. 7260 Zuschauer lassen das Stadion Obersee im 2800-Seelen-Dorf aus allen Nähten platzen. Der frischgebackene Meister siegt mühelos 7:3 und ein Chronist schreibt, er sei ziemlich sicher, dass viele Fans nicht wegen des Spiels, sondern wegen der anschliessenden Freinacht die kurvenreiche Anfahrt auf sich nahmen. Nebenbei sei hier erwähnt: Die zwei Absteiger 1982 sind – der Zürcher SC und der SC Bern.

Die Gründe für den neunten Meistertitel sind schnell gefunden:

Das Team besteht aus überdurchschnittlich guten Spielern und die Ausnahmekönner lassen sich ins Team integrieren. Zudem ist die Equipe keine zusammengekaufte Truppe, sondern der Kern aus einheimischen Spielern tritt nicht nur für sich auf, sondern auch für den Ort Arosa.

Der schwedische Trainer Lasse Lilja kann das Team begeistern und bringt es zum richtigen Moment in Bestform. Er zeigt der Mannschaft, dass ohne Drecksarbeit und konsequentes Backchecking kein Blumentopf zu gewinnen ist.

Der in Bülach wohnhafte Präsident Peter Bossert hat die solide Basis gelegt. Die Geldmittel sorgen für ein gesundes und erfolgreiches Unternehmen.

Eine einfachere Erklärung lieferte Spieler Markus Lindemann 2008 im Dok-Film «Arosa isch besser»: «Dank dem Teamgeist sind wir Schweizer Meister geworden. Da sind wir alle zusammen mal was trinken gegangen, hatten es lustig. Das ist das A und O. Heute geht da nichts mehr. Was die verdienen in der Nati A. Die dürfen ja nirgends mehr fort. Nichts. Das konnten wir noch.»

Bild: KEYSTONE

Damals scheint es, als könnte Arosa die Liga noch eine Weile dominieren. In den nächsten drei Jahren reicht es allerdings «nur» noch zu den Plätzen 3 und zweimal 2. Es zeichnet sich immer mehr ab: Der Zenit ist überschritten.

Das Meisterkader 1982 Torhüter: Andy Jörns (Jahrgang 1951), Josef Mattli (56), Fritz Meisser (63).

Verteidiger: Andrea Caduff (64), Ueli Hofmann (53), Ruedi Kramer (54), Guido Pfösi (65), Andreas Rüsch (61), Andreas Schwerzmann (62), Heini Staub (57), Reto Sturzenegger (59).

Stürmer: Pietro Cunti (62), Guy Charron (Kanada/49), Jack DeHeer (Holland/53), Reto Dekumbis (56), Richard Grenier (Kanada/52), Marco Koller (57), Guido Lindemann (55), Markus Lindemann (53), Jöri Mattli (54), Steve Metzger (61), Bernhard Neininger (55), Mario Patt (65), Georg Poltera (63), Peter Schranz (56), Rene Stampfli (54).

Trainer: Lasse Lilja (SWE)

Dann beginnt die verhängnisvolle Saison 1985/86. Der Zuschauerschnitt in Arosa sinkt kontinuierlich, die Professionalisierung des Eishockeys macht auch vor dem Bündner Tal nicht halt, die geografische Lage wird immer mehr zum Nachteil und die Ausgaben steigen.

Mehr erinnerungswürdige Sportgeschichten Unvergessen Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Arosa beendet die Saison auf Rang 8 von zehn Teams. Doch der Schock kommt am 13. März. Präsident Peter Bossert gibt an einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz den freiwilligen Abstieg aus «strukturellen Gründen» in die 1. Liga bekannt. Rund eine halbe Million Verlust kann der Bergklub nicht verkraften. Bossert sagt, ein «Ende mit Schrecken» sei ihm lieber als ein «Schrecken ohne Ende».

Es ist das Ende für einen der traditionsreichsten Schweizer Eishockeyklubs und der «Bund» schreibt schon damals: «Der freiwillige Abstieg des EHC Arosa zeigt aber auch mit aller Deutlichkeit auf, wo die Problematik in unserem Land im Eishockey (auch im Fussball) liegt. Geld regiert die (Sport-) Welt. Kaum ein Verein kann seine Mannschaft in der Nationalliga allein aus den Zuschauereinnahmen finanzieren; sämtliche Klubs sind auf die Unterstützung Aussenstehender angewiesen, welche die fehlenden Summen Ende Saison regelmässig auf den Tisch blättern.»

bild: screenshot

Es hätte drei Szenarien gegeben:

Verbilligung des Kaders in der Nati A – was den Abstieg wohl nur verzögert hätte. Abstieg in die Nati B – hätte wenig gebracht, da die Saläre der Spieler sich eh schon auf B-Niveau bewegten. Abstieg in die 1. Liga – der einzige Weg ohne finanzielles Risiko.

Bild: KEYSTONE

Die Spieler erfahren vom Rückzug übrigens nicht direkt. Guido Lindemann ist beispielsweise beim Skifahren, als ihm plötzlich jemand den Entscheid vom Radio mitteilt. Andere sitzen am Abend nach dem Training noch am Stammtisch, als sie in den 18-Uhr-Nachrichten von ihrer Zukunft erfahren.

Nach diversen Wechseln zwischen 1. und 2. Liga spielt Arosa seit der Saison 2005/06 konstant in der 1. Liga, das Stadion fasst noch 2200 Zuschauer und das Ziel ist klar: Rückkehr ins Profi-Hockey.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Um nichts zu verpassen, like uns auch auf Facebook!

Der Schweizer Eishockey-Meisterpokal im Wandel der Zeit

Witziges zum Eishockey Weil jeder Bilderrätsel liebt: Erkennst du diese Eishockey-Stars? Schisshaas, Schiller, #stancescuout – der Facebook-Wahnsinn der Playoff-Viertelfinals Darling, Holden Zucker – Hockeyspieler erzählen mit ihren Namen Geschichten Der ultimative Hockey-Guide: Dieses Diagramm weist dir den Weg zu deinem Lieblingsteam Musst du als Hockey-Liebhaber einfach kennen: Die 9 wichtigsten Grafiken zur NLB Die streng geheimen Einladungen für die Weihnachtsessen der NLA-Klubs Titel, Batzeli und Zürifäscht: Wir haben die Postkarten-Feriengrüsse der Eishockey-Stars abgefangen Was nach dem Playoff-Final WIRKLICH abging 10 Bilder, die zeigen, was die Playoff-Halbfinalisten während den Partien wirklich denken «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Was haben Harold Kreis und Frodo Beutlin gemeinsam? Wir gehen mit den NLA-Trainern in die zweite Witzrunde «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Schoppen, Bibeli und Divas – erkennst du alle NLA-Klubs in der grossen Emoji-Tabelle? Vom 2-Bier-Kerl bis zum Tussi am Handy: Diese 11 Typen triffst du in jeder NLA-Kurve Der HCD ist da, wo es viel Bier gibt, und Servette haut nicht nur den Lukas – wenn die NLA ein Oktoberfest wäre Wir haben Schweizer Eishockey-Grössen etwas umgestylt – erkennst du sie trotzdem? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo