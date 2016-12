Coop übernimmt die Aperto-Gruppe

Der Detailhändler Coop übernimmt die schweizerische Aperto-Gruppe. Zum Kaufpreis macht Coop in der Mitteilung vom Freitag keine Angaben.

Coop erwirbt mit der Aperto-Gruppe ein Unternehmen, das mit Bahnhof- und Tankstellenshops an zahlreichen Standorten in der ganzen Schweiz präsent ist. Interessant für Coop sind vor allem die Aperto-Läden an den Bahnhöfen. Die Tankstellen-Shops hingegen werden 2017 an die Oel-Pool AG übertragen, welche die zugehörigen Tankstellen betreibt.

Bisher gehörte Aperto der Hofer Holding und der Villars Holding.

