Wie die Kreml-Propaganda die Schmach Putins in Syrien verkauft

Mit dem Fall Assads verliert Putin seine Reputation als Weltenlenker. Die Propaganda des Kreml versucht verzweifelt, das Geschehen in Syrien umzudeuten.

Ellen Ivits / t-online

Ein Artikel von

Jahrelang feierten der Kreml und seine Propaganda-Maschinerie den russischen Einsatz in Syrien als einen zentralen geopolitischen Erfolg Wladimir Putins. In Syrien sollte Russland als Grossmacht wieder auferstehen – um nichts weniger ging es Putin, als er russische Soldaten im September 2015 in die syrische Wüste entsandte. Ihr Auftrag: Baschar al-Assads Machterhalt.

Wladimir Putin und Baschar al-Assad: Der Fall des Regimes in Syrien ist für Russland eine «kolossale Niederlage». Bild: keystone

Der Einsatz in Syrien markierte die Rückkehr Putins ins Zentrum der grossen Weltpolitik. Es war Russland, das die syrischen Friedensverhandlungen leitete. In Kooperation mit der Türkei und dem Iran suchte Moskau nach Lösungen, kein Weg führte plötzlich an Putin vorbei.

In Syrien sammelte die russische Armee Kampferfahrung für die Ukraine. Ob General Surowikin, der sich den Beinamen Armageddon verdiente, oder der gestürzte Wagner-Chef Prigoschin – sie alle bewährten sich für den Kreml auf den syrischen Schlachtfeldern.

Wie erklärt man die Schmach der russischen Bevölkerung?

Aber jetzt ist Assad gestürzt. Sein Regime zerbrach innerhalb einer Woche. Dem Diktator blieb nur die Flucht nach Moskau. Putin steht nun vor der Frage: Was tun mit dem unerwarteten Gast? Und wie erklärt man die Schmach der russischen Bevölkerung? Der Sturz Assads hat Putin seinen Ruf als geopolitischer Stratege gekostet. Die Welt sieht, dass der Krieg in der Ukraine die russischen Ressourcen so stark beansprucht, dass weitere Interventionen im Ausland nicht mehr möglich sind.

Syrien feiert den Fall Assads. Bild: keystone

In den russischen sozialen Netzwerken spottet man, ob ein Seniorenheim für Diktatoren gebaut werde (auch der 2014 gestürzte ukrainische Präsident Wiktor Janukowitsch floh einst nach Russland). Sogenannte Militärblogger kommentieren den Fall des Assad-Regimes hingegen aufs Schärfste. Auf populären Telegram-Kanälen spricht man von einer «kolossalen geopolitischen Niederlage» und einer «Tragödie». Syrien sei ein «Symbol des Ruhmes russischer Waffen. Aber nun ist unklar, was mit diesem Symbol geschehen wird», schrieb der russische Telegram-Kanal «Zwei Majore».

Kreml-Propaganda verbannt Syrien auf die hinteren Plätze

Die kremltreuen Militärblogger beschäftigt nicht das Schicksal Syriens oder Assads. Sie bangen um die zwei russischen Militärbasen in Syrien – und beweinen die Schande für das russische Militär. Und so schlägt die Kreml-Propaganda einen Kurs ein, der die Bedeutung des Geschehens in Syrien verschleiern soll.

Als sich die Ereignisse in Syrien in der Nacht von Samstag auf Sonntag überschlugen und die ganze Welt gebannt nach Damaskus schaute, war der Fall Assads der zentralen Nachrichtensendung des russischen Staatssenders «Perwyj Kanal» nur die vorletzte Meldung wert. Man verwies vor allem auf das Chaos in Syrien, das aber in Russland kaum jemanden berührt.

Herold der Propaganda gibt Kurs vor

Am Sonntagabend übernahm schliesslich Dmitri Kisseljow seine traditionelle Rolle des Herolds und verlas in seiner Sendung «Westi Nedeli» (Nachrichten der Woche) die neue Leitlinie der Kreml-Propaganda. «Das Geschehen in Syrien ist uns natürlich nicht egal, aber für uns ist die Sicherheit Russlands das Wichtigste, also das Geschehen auf dem Gebiet der militärischen Spezialoperation», deklarierte der Direktor des Medienunternehmens «Rossja Sewodnja», das Nachrichtenportale und Radiosender in 30 Sprachen betreibt. Russland habe zwar Assad unterstützt, sei aber immer für eine interne syrische Lösung gewesen. Putin habe schon 2015 erklärt, man wolle die Lösung des Konflikts Syrern überlassen. «Wir wollen nicht mehr Syrer sein als die Syrer selbst», sagte Putin damals.

Dmitri Kisseljow. Bild: www.imago-images.de

Kisseljow ist einer der einflussreichsten Akteure des Propaganda-Apparats des Kreml. Egal, worum es geht: Wenn es am Sonntag dunkelt, gibt Kisseljow vor, was alle Propagandisten in der darauffolgenden Woche ihrem Publikum einzutrichtern haben.

«Russland ist nicht verpflichtet, für Syrien zu kämpfen»

Und so zeigten Olga Skabejewa und ihr Ehemann Jewgeni Popow in ihrer Sendung «60 Minuten» am Montagvormittag ebefalls den Auftritt Putins aus dem Jahr 2015. Auch wenn ihre Show «60 Minuten» heisst, wird sie fünf Stunden pro Tag ausgestrahlt. Den Ereignissen in Syrien schenkten Skabejewa und Popow aber nur wenige Minuten.

Olga Skabejewa ist eine führende Kreml-Propagandistin. Bild: www.imago-images.de

Streng dem Narrativ folgend, erklärte die Propagandistin Skabejewa: «Russland ist nicht verpflichtet, für Syrien zu kämpfen. Uns interessieren vor allem die russischen Militärbasen.» Und diese seien sicher, versicherte sie den russischen Zuschauern.

Der Sturz Assads sei ohne den «Verrat auf höchsten Ebenen» nicht möglich gewesen. Wenn die Armee sich an den Westen verkauft habe, erwarte Syrien dasselbe Schicksal wie Libyen und Irak, prophezeite Skabejewa unheilvoll. Und den Westen erwarte eine weitere Flüchtlingswelle.

Kreml-Sprachrohr nimmt Europa ins Visier

Fast Wort für Wort wiederholte schliesslich am Montagabend auch Wladimir Solowjow den vorgegebenen Kurs. «Wir haben Prioritäten und der Sieg auf dem Gebiet der militärischen Spezialoperation ist die höchste Priorität.» Nach wie vor heisst der Ukraine-Krieg in der Propaganda-Sprache «militärische Spezialoperation».

Solowjow hat es geschafft, in den vergangenen Jahren zum bekanntesten Sprachrohr der Kreml-Propaganda zu werden. Der meist in schwarz gekleidete Diener des Kremls träufelt dem Publikum mehrere Stunden am Tag sein Gift ein. Anstatt die Bedeutung des Falls des Assad-Regimes für Russland zu thematisieren, wetterte er gegen den Westen. «Die Europäer freuen sich angesichts dessen, was derzeit in Syrien geschieht. Das weitere Schicksal des Landes kümmert niemanden. Alle denken: Nun müssen wir keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Denkt ihr wirklich, dass die Syrer zu Hunger, Armut und Terror zurückkehren? Das könnt ihr vergessen! Eine weitere Million bekommt aber Europa locker.»

Syrien wird aus einem Triumph zu einer Nichtigkeit

Die Taktik der Kreml-Propaganda ist klar. Dem Publikum wird die folgende Botschaft eingetrichtert: Syrien hat für Russland keine Bedeutung. Putin wollte schon immer eine interne Lösung des Bürgerkriegs. Ukraine hat für Russland die oberste Priorität. Alles andere geht Moskau nichts an. Für Europa wird der Fall Assads düster ausgehen. Das soll zumindest die russische Öffentlichkeit glauben – wenn sie es nur oft genug hört.