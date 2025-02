«Walk of Shame»: Hoffentlich bist du heute Morgen nicht SO nach Hause gekommen

Neues Wochenende, neue Herausforderungen. Dieses Mal werden wir dir aber nicht raten, nicht allzu viel zu trinken. Du machst doch eh, was du willst.

Heute legen wir dir ans Herz, nach dem One-Night-Stand gleich nach Hause zu gehen, damit du nicht bei Tageslicht in deinen Partyklamotten auf dem so genannten «Walk of Shame» nach Hause laufen musst. Oder: Du packst von Anfang an Ersatzkleider ein, damit du nicht wie die folgenden Typen endest ...

So will am Tag danach eigentlich niemand nach Hause laufen. bild: imgur

Kann aber passieren. bild: reddit

Der «Walk of Shame» nach der Fasnacht Bild: imgur

Bild: Wenn du es siehst ...Bild: imgur

Aber besser im Sommer, und nicht ... bild via thumbpress

Wer jetzt wohl OHNE Decke zuhause liegt? bild: thumbpress

Wenn du auf die Schnelle deine Socken nicht mehr finden konntest. bild: i mgur

«Walk of Shame» für Fortgeschrittene. bild: imgur

(sim)