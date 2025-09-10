wechselnd bewölkt17°
Züri-Fäscht findet 2026 nicht statt

Immer mit lauten &quot;Ahs&quot; und &quot;Ohs&quot; begrüsst: Feuerwerk, hier hinter dem Grossmünster am Züri Fäscht in Zürich. (Archivbild)
Das nächste Züri-Fäscht findet definitiv ohne Feuerwerk statt.Bild: KEYSTONE

Züri-Fäscht findet 2026 nicht statt

10.09.2025, 14:2010.09.2025, 14:21

Wir müssen jetzt ganz stark sein.

Das Züri-Fäscht wird 2026 nicht stattfinden.

Wir wissen bereits: Der Verein Zürcher Volksfeste (VZV) hat die Leistungsvereinbarung mit der Stadt Zürich wegen immer strengerer Auflagen per Ende 2024 gekündigt. Das grösste Volksfest der Schweiz wird es in seiner bisherigen Form also nicht mehr geben. Die Stadt arbeitet allerdings an einer Neuausrichtung.

Nun ist klar: Bis 2026 wird nichts damit.

Der Stadtrat wird erst nächsten Frühling oder Sommer über ein neues Festkonzept entscheiden, berichtet der Tagesanzeiger. Die Gründe für die Verzögerung gehen auf strenge Anforderungen zurück – umfassende Sicherheitskonzepte, Umweltauflagen und Massnahmen zur Lärmreduktion.

Ein Ersatzdatum hat die Stadt bislang nicht genannt. (cst)

Mehr zum Thema:
