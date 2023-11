Das Züri Fäscht ist Geschichte? Gut so!

Einen Versuch aber ist es wert, auch wenn dies bedeutet, dass die nächste Austragung nicht wie geplant 2026 stattfinden kann. Lieber etwas später als weiter so wie bisher.

Das müsste auch die rechten Stänkerer beruhigen. Aus dem Züri-Fäscht soll kein «wokes» Quartierfest werden, keine Wohlfühloase für die linksgrüne Bubble, sondern immer noch ein grosses Volksfest für die breite Bevölkerung. Aber auch eines, das die Akzente in Richtung Qualität statt Quantität verschiebt, auf Klasse statt Masse.

Ich hatte es mir bei früheren Festen zur Gewohnheit gemacht, das Seebecken vom Zürichhorn bis zur Landiwiese zu umrunden. Dieses Jahr klinkte ich mich beim Kongresshaus aus. Denn die Stimmung war teilweise aggressiv. Von wegen Festfreude! Ich machte mich auf den Heimweg, mit dem Gefühl: So kann es nicht weitergehen.

Fast überall gab es das gleiche Bier, und permanent wurde man mit einem nervigen Techno-Soundteppich beschallt, aufgelegt von drittklassigen DJs. Beim Bellevue herrschte vor allem am Samstagabend ein prekäres Gedränge. Die Veranstalter riefen die Besucher dringend dazu auf, den völlig überlasteten Bahnhof Stadelhofen zu meiden.

Liest man die Mitteilung des Vereins aber genauer und auch zwischen den Zeilen, zeigt sich ein differenziertes Bild. Das grösste Volksfest der Schweiz, das Anfang Juli während drei Tagen geschätzte zwei Millionen Menschen angelockt hatte, ist den Veranstaltern über den Kopf gewachsen. Sie stiessen aufgrund der zunehmenden Komplexität an ihre Grenzen.

Er sehe «keine Zukunft für ein nächstes Züri Fäscht im bisherigen Rahmen», lautete die Begründung. Als Gründe werden unter anderem die zunehmenden Auflagen der rotgrünen Stadtregierung genannt. Sie waren eine Herausforderung. Das aufwendige Abfallkonzept etwa funktionierte vor allem am Samstagabend mehr schlecht als recht.

Für die NZZ ist der Fall klar: Die «linken Spassbremsen» sind schuld! Sie hätten das Züri Fäscht «zu Tode reguliert» , heisst es in einem von rechtem Empörungsjargon triefenden Kommentar. Zuvor hatte der bisherige Organisator, der Verein Zürcher Volksfeste, die Leistungsvereinbarung mit der Stadt Zürich am Donnerstag gekündigt .

Das grösste Volksfest der Schweiz wird es in seiner heutigen Form nicht mehr geben. Das ist kein Skandal, sondern Good News. Es braucht einen Neustart mit Klasse statt Masse.

Der Lunapark auf dem Sechseläutenplatz: Am späten Samstagabend wurde das Gedränge zunehmend prekär.

