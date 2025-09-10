Kirk, Momente vor der Schussabgabe. Bild: sc/x.com

Charlie Kirk nach Schuss in Hals verstorben – Flaggen auf Halbmast

Der amerikanische konservative Polit-Aktivist Charlie Kirk ist während einer Veranstaltung erschossen worden. Alles, was wir bislang dazu wissen, liest du hier.

Carl-Philipp Frank Folge mir

Mehr «International»

Das ist passiert

Während einer Veranstaltung von Turning Point USA an einer Universität in Utah ist der US-amerikanische Polit-Aktivist Charlie Kirk angeschossen worden. Dies berichteten mehrere internationale Medien. Laut US-Präsident Donald Trump hat Kirk das Attentat nicht überlebt.

Ein Video in den sozialen Medien zeigt den Moment, in dem Kirk von einem Schuss in den Hals getroffen wird und zusammensackt; scheinbar wurde seine Halsschlagader getroffen. Eine Vertreterin von Turning Point USA hatte bestätigt, dass Kirk in den Hals getroffen wurde, und angegeben, dass er nun im Spital sei. Es sehe «nicht gut» für ihn aus. Die Landwirtschaftsministerin der USA, Brooke Collins, postete, dass Kirk «immer noch unter uns» sei.

US-Präsident Donald Trump bestätigte schliesslich rund eineinhalb Stunden nach dem Attentat den Tod des 31-Jährigen über seine Plattform «Truth Social».

Der Sprecher der Utah Valley University in Orem bestätigte gegenüber der BBC, dass Kirk von einem rund 200 Meter entfernten Uni-Gebäude angeschossen wurde: um 12.25 Uhr (Ortszeit) sei «ein einzelner Schuss» ertönt, kurz nachdem Kirk mit dem Sprechen begonnen hatte.

Laut einer Studentin, die der Veranstaltung beiwohnte, sei der Schuss gefallen, als Kirk begann, über Waffengewalt in den USA zu sprechen.

Der Sprecher dementierte zugleich vorhergehende Berichte, dass der mutmassliche Täter festgenommen worden sei – man habe die falsche Person arretiert.

Zuvor hatte die Universität eine Email an Eltern immatrikulierter Schülerinnen und Schüler versandt, in der sie versicherte, dass ein möglicher Täter festgesetzt wurde. Ein weiteres Video zeigte die Festnahme eines Mannes.

Das ist Charlie Kirk

Der 31-jährige Kirk war Autor und vor allem für seine Podcasts bekannt. Zudem war er Mitgründer der radikal-konservativen Organisation «Turning Point USA». Mit dieser organisierte er regelmässig Veranstaltungen auf Universitätsgeländen, während derer er sich den Fragen der Studentinnen und Studenten stellte.

Ziel dieser «Rallys» ist, insbesondere junge Menschen für marktwirtschaftliche und konservative Ideen zu gewinnen.

Auf X und TikTok hat Kirk jeweils mehrere Millionen Follower. Er galt zudem als enger Verbündeter des republikanischen US-Präsidenten Donald Trump. 2023 war Kirk von diesem in eine Kommission zur Förderung von «patriotischer Erziehung» berufen worden.

Er war verheiratet und Vater von zwei Kindern. Sowohl seine Ehefrau als auch die Kinder sollen bei der Veranstaltung vor Ort gewesen sein.

Das sind die Reaktionen

Donald Trump

Donald Trump hatte zuerst die Schussabgabe auf seiner Plattform «Truth Social» bestätigt und dazu geschrieben: «Wir müssen alle für Charlie Kirk beten. Ein grossartiger Typ von oben bis unten. GOD BLESS HIM!»​

Nachdem bekannt geworden war, dass Kirk den Schuss nicht überlebt hatte, postete der Präsident eine Beileidsbekundung auf Truth Social und liess diese durch den offiziellen Account des Weissen Hauses auf der Plattform X reposten:

«Der grossartige, gar legendäre Charlie Kirk ist tot. Keiner hat das Herz der amerikanischen Jugend besser verstanden als Charlie. Er wurde von allen, insbesondere von mir, geliebt und verehrt, und jetzt ist er nicht mehr unter uns. Melania und ich drücken seiner wunderschönen Ehefrau Erika und der Familie unser Mitgefühl aus. Charlie, wir lieben dich!»

Bild: sc/x.com

Zudem hat Trump angeordnet, dass bis Sonntagabend um 18.00 Uhr (Ortszeit) die Flaggen im ganzen Land auf Halbmast zu wehen haben – «zu Ehren von Charlie Kirk, einem wahrhaft grossen amerikanischen Patrioten».

JD Vance

Vizepräsident JD Vance hatte dazu aufgerufen, für den 31-Jährigen zu beten.

screenshot: x

Gavin Newsom

Die politische Konkurrenz verurteilte den Angriff ebenso. So postete der demokratische Gouverneur Kaliforniens, Gavin Newsom, dass Gewalt in der Politik keinen Platz habe.

screenshot: x

FBI-Chef Kash Patel schrieb auf der Plattform X, man unterstütze die Ermittlungen. Man verfolge die Berichte über den tragischen Schusswaffenvorfall, in den Kirk involviert worden sei. (Ergänzt mit Material der sda)

+++ Update folgt +++