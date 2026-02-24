recht sonnig13°
DE | FR
burger

Royals: Britische Regierung will Dokumente zu Andrew veröffentlichen

Britische Regierung will Dokumente zu Andrew veröffentlichen

24.02.2026, 15:5524.02.2026, 15:55

Die britische Regierung will Dokumente zur Berufung des früheren Prinzen Andrew zum Handelsbeauftragten veröffentlichen. Das sagte Handelsstaatssekretär Chris Bryant bei einer Debatte im Unterhaus.

epa12042222 Britain?s Prince Andrew attends the Easter Service at Windsor Castle in Windsor, west of London, Britain, 20 April 2025. Members of the UK royal family attended the annual Easter service a ...
Andrew ist der zweitälteste Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II.Bild: keystone

Als Reaktion auf eine entsprechende Beschlussvorlage der Liberaldemokraten, sagte der Labour-Politiker: «Wir stehen dem nicht im Weg. Wir werden alles tun, dem nachzukommen, so schnell wir können.» Er schränkte jedoch ein, die Regierung könne kein Material veröffentlichen, das von der Polizei für Ermittlungen benötigt werde.

Andrew wurde auch als «Airmiles Andy» verspottet

Der zweitälteste Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. reiste von 2001 bis 2011 als Sonderbeauftragter der britischen Regierung für internationalen Handel und Investitionen um die Welt. Aus den kürzlich vom US-Justizministerium veröffentlichten Epstein-Akten geht hervor, dass Andrew in dieser Funktion vertrauliche Regierungsinformationen an den US-Investor Jeffrey Epstein weitergeleitet haben könnte. Deswegen ermittelt nun die Polizei. In der vergangenen Woche wurde Andrew sogar vorübergehend festgenommen.

epa12461095 (FILE) - Britain&#039;s Prince Andrew departs Westminster Cathedral in London, Britain, 16 September 2025 (reissued 17 October 2025). Prince Andrew gives up his title of the Duke of York a ...
Andrew verlor sämtliche Titel und Ehrungen.Bild: keystone

Andrew war eng mit Epstein befreundet. Der US-Multimillionär, der inzwischen verstorben ist, betrieb jahrelang einen pädophilen Missbrauchsring, dem zahlreiche Menschen zum Opfer fielen. Eines der Opfer, Virginia Giuffre, warf Andrew vor, sie mehrfach missbraucht zu haben, zum Teil als sie noch minderjährig war. Der Ex-Prinz bestreitet die Vorwürfe, doch ein Zivilklage Giuffres in den USA endete Berichten zufolge in einem millionenschweren Vergleich. Andrew verlor in der Folge sämtliche Titel und Ehrungen.

Wegen seiner regen Reisetätigkeit als Handelsbeauftragter wurde Andrew auch als «Airmiles Andy» verspottet. Andrew Mountbatten-Windsor sei «ein Mann, der ständig damit beschäftigt war, sich selbst zu beweihräuchern und zu bereichern», sagte Bryant. (sda/dpa)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Diese prominenten Namen tauchen in den Epstein-Files auf
1 / 29
Diese prominenten Namen tauchen in den Epstein-Files auf

Donald Trump: Der US-Präsident pflegte jahrelang eine enge soziale und berufliche Beziehung zu Epstein.
quelle: archive photos / davidoff studios photography
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Verhaftungsbild von Andrew hing kurzzeitig im Louvre
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.