Ex-Prinz Andrew wurde (kurz) im Louvre ausgestellt

Ein Foto von Andrew Mountbatten-Windsor am Tag seiner Verhaftung wurde am Sonntag im Louvre in Paris «ausgestellt». Hinter der Aktion stehen Aktivisten der Anti-Milliardärs-Gruppe Everyone Hates Elon.



Aktivisten der Anti-Milliardärs-Gruppe Everyone Hates Elon (Alle hassen Elon) begaben sich am Sonntag zum Louvre in Paris, um dort ein Bild von Andrew aufzuhängen. Das Bild wurde am 19. Februar von einem Reuters-Fotografen aufgenommen, als der entthronte Prinz am Tag seiner Verhaftung auf dem Rücksitz eines Autos eine Polizeistation verliess.



Mit der Aktion kommt die Forderung, dass das in Ungnade gefallene Mitglied der Königsfamilie vor Gericht gestellt wird.



Die Aktivisten klebten ausserdem einen Zettel unter das Foto, auf dem zu lesen war: «Jetzt schwitzt er – 2026». Das Foto und die Bildunterschrift blieben 15 Minuten lang hängen, bevor sie vom Louvre-Personal entfernt wurden.



Andrew Mountbatten-Windsor, der jüngere Bruder von König Charles, wurde am Donnerstag – seinem 66. Geburtstag – wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen, nachdem er beschuldigt worden war, vertrauliche Dokumente der britischen Regierung an den in Haft verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben zu haben.



Die britische Polizei erklärte am Freitag, dass sie ehemalige Sicherheitsbeamte kontaktiert habe, die für Andrew Mountbatten-Windsor gearbeitet hatten, und forderte alle Personen, die Vorwürfe wegen Sexualdelikten im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein haben, auf, sich zu melden.



