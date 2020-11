Frau wegen Erpressungs-Mails gegen Alain Berset verurteilt



Bild: keystone

Frau wegen Erpressungs-Mails gegen Alain Berset verurteilt

Eine Frau soll Ende letzten Jahres versucht haben, Bundesrat Alain Berset zu erpressen. Dies berichtet die «Weltwoche» am Samstag. Die Bundesanwaltschaft habe gegenüber dem Wochenmagazin bestätigt, dass sie im Dezember 2019 eine Strafanzeige von Berset wegen des Verdachts der Erpressung erhalten habe.



Bei der versuchten Geldübergabe mit einer Drittperson in einem Lokal sei die Frau verhaftet worden. Die Bundeskriminalpolizei habe dabei fünf Datenträger sichergestellt und sämtliche Daten gelöscht. Die sichergestellten Geräte, darunter ein Laptop, Tablet sowie mehrere Smartphones, seien auf die Werkseinstellung zurückgestellt worden.



Die Frau wurde am 14. September 2020 der versuchten Erpressung schuldig gesprochen und dazu verurteilt die Verfahrenskosten von 2500 Franken zu tragen.



(oli)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Gesamtes Insta-Live-Interview mit Alain Berset Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter