Immer weniger Personen in der Schweiz gehen ins Kino. Bild: keystone

Erstmals unter 10-Millionen-Marke: Die Schweizer Kinolandschaft leidet

2025 verbuchten die Schweizer Kinos weniger als zehn Millionen Eintritte. Das sind, abgesehen von den Covid-19-Jahren, so wenige wie seit 50 Jahren nicht mehr.

2025 wurden in der Schweiz 9,47 Millionen Kinoeintritte verbucht, das sind 8 Prozent weniger als im Vorjahr. Mit Ausnahme der Corona-Jahre 2020 bis 2022 lag die Gesamtzahl der Kinobesuche damit erstmals seit Beginn der Statistik im Jahr 1980 unter der 10-Millionen-Marke. Das meldet das Bundesamt für Statistik.

Und auch die Differenz zur Zeit vor der Pandemie vergrössert sich: Gegenüber 2019 verringerte sich die Zahl der Kinobesuche um 24 Prozent.

Im Vergleich zu 2024 schrumpfte sie besonders stark in der Westschweiz (minus 16 Prozent) und in der italienischen Schweiz (minus 13 Prozent), in der Deutschschweiz ging sie um lediglich 3 Prozent zurück. Der durchschnittliche Eintrittspreis stieg währenddessen um 30 Rappen. Dadurch konnte das Minus bei den Besucherzahlen teilweise ausgeglichen werden.

Europäische und Schweizer Filme legen zu

Europäische Filme werden immer beliebter und erreichten 2025 einen Marktanteil von 30 Prozent, gegenüber 26 Prozent im Vorjahr und 24 Prozent im Jahr 2019. Besonders erfolgreich waren Filme aus Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Sie sorgten zusammen für nahezu ein Viertel (24 Prozent) aller Kinobesuche. Der Aufwärtstrend der Produktionen aus diesen drei Ländern geht damit weiter.

Auch Schweizer Filme werden immer beliebter. Mit 861'116 Eintritten belegten die Schweizer Filme hinter den Produktionen aus den USA und Deutschland den dritten Platz. «Heldin» von Petra Volpe und «Hallo Betty» von Pierre Monnard machten allein mehr als ein Drittel (36 Prozent) des Marktanteils der Schweizer Filme aus.

Anteil der US-Filme nimmt ab

US-Filme sorgten 2025 für insgesamt 5,3 Millionen Kinoeintritte, was 56 Prozent der Gesamtbesucherzahl entspricht (2024: 61 Prozent).

So tief war der Anteil – mit Ausnahme des Pandemiejahres 2020 – seit 2002 nicht mehr. Die Produktionen aus den USA locken immer weniger Personen ins Kino, obwohl sie weiterhin die Mehrheit ausmachen und die Zahl der Erstaufführungen ansteigt: 2025 erschienen 102 neue US-Filme in der Schweiz, gegenüber 84 im Jahr 2024 und 95 im Jahr 2023. (ome)