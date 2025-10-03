bedeckt11°
Thurgauer Polizei nimmt Mann vor Sextreffen mit Minderjährigen fest

03.10.2025, 15:1303.10.2025, 15:13

Die Kantonspolizei Thurgau hat einen 28-Jährigen festgenommen. Er versuchte über soziale Medien eine Minderjährige zu treffen, um mit ihr sexuelle Handlungen vorzunehmen, schrieb die Polizei am Freitag in einer Medienmitteilung.

Die Eltern des Mädchens aus dem Oberthurgau meldeten am Sonntagabend die Kontaktaufnahme der Polizei. Ermittlungen hätten kurz darauf zur Festnahme des Mannes aus der Nordwestschweiz geführt, der sich als 19-Jähriger ausgab, hiess es in der Mitteilung weiter.

Das Mädchen sei jünger als 16 Jahre, erklärte ein Sprecher der Kantonspolizei Thurgau gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der Fall sei ein Beispiel für sogenanntes Cybergrooming. Dabei bauen Erwachsene über das Internet gezielt ein Vertrauensverhältnis zu Minderjährigen auf und versuchen auf manipulative Weise, mit ihnen Gespräche mit sexuellen Inhalten zu führen oder sie in sexuelle Handlungen einzubeziehen. (dab/sda)

