wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
USA

US-Zolleinnahmen auf Schweizer Waren haben sich versechsfacht

So viel Geld haben die USA dank Zöllen auf Schweizer Waren eingenommen

16.10.2025, 11:0016.10.2025, 11:07

Die US-Zolleinnahmen auf Schweizer Waren haben sich von April bis Juli auf rund 184 Millionen Dollar pro Monat ungefähr versechsfacht.

Dies berichten die Tamedia-Zeitungen, die diese Werte auf Basis von Daten des Bureau of the Fiscal Service der US-Regierung errechneten. Der Anteil der Schweiz an den gesamten US-Zolleinnahmen lag bei 0,8 Prozent – wobei noch der allgemeine Zollsatz von 10 Prozent galt. Seit August gelten für die Schweiz 39 Prozent.

Rund 80 Prozent der Abgaben entfielen auf die Tech- und Uhrenbranche, deren Zollbelastung sich beinahe verzehnfachte.

Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor des Verbands der Techindustrie Swissmem, sagt gegnüber den Tamedia-Zeitungen, man sehe bereits «die Bremsspuren». Den 10-Prozent-Zoll habe man noch verkraften können.

«Mit einem Zollsatz von 39 Prozent geht das nicht mehr, für viele Unternehmen wird es kritisch.»
Jean-Philippe Kohl
epa12456869 US President Donald Trump speaks ahead of a dinner to raise money for his ballroom extension in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 15 October 2025. The 27400-square-m ...
Soooo viel nehmen die USA durch Schweizer Exporte ein.Bild: keystone

Nur etwa eines von fünf Tech-Unternehmen habe eine ausreichend starke Marktstellung, um mit den neuen Zöllen noch ein Geschäft zu machen. Den anderen fresse der Zoll nicht nur die Marge weg – sie flögen aus dem US-Markt, so Kohl.

An dritter Stelle folgt die Chemiebranche ohne Pharma, die bereits mit Zöllen belegt war. An vierter Stelle folgt Kaffee, der zuvor zollfrei eingeführt wurde – hier ist besonders Nespresso betroffen, da die Kapseln zu 100 Prozent in der Schweiz produziert werden.

Im September könnten die Zolleinnahmen der USA noch höher gewesen sein, doch wegen des Shutdowns fehlen die Daten.

(rbu) mit Material der sda

Mehr zum Zollhammer:

Analyse
China/USA: TACO-Trump ist zurück
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So skurril kleiden sich die Trump-Fans
1 / 19
So skurril kleiden sich die Trump-Fans

Die selbst ernannten Trump-Girls.
quelle: instagram/ginamarie_xxo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der Song zum Zoll-Drama
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
2
«Letzte» Geisel-Leichen übergeben +++ Hamas übergab falsche Leiche
3
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
4
Ein Foto zeigt: So hat sich Netanjahu selbst ausgetrickst
5
Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle
Meistkommentiert
1
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
2
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
3
Schwarzer Block bei Palästina-Demo in Bern: Hunderte Personen identifiziert
4
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
5
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
Meistgeteilt
1
Evakuierungen bei Kupjansk +++ Trump enttäuscht von Putin
2
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
3
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
4
Pfünderli für 99 Rappen – Aldi löst Konkurrenzkampf bei Brot aus
5
Wenn die gegnerischen Fans vor dem Hotel auftauchen, feiert Suriname einfach mit
Unbekannter Lenker verletzt Bauarbeiter in Lupfig AG
Ein unbekannter Lieferwagenlenker hat am Mittwoch in Lupfig AG einen Bauarbeiter angefahren und verletzt. Eine Ambulanz brachte den 47-jährigen Bauarbeiter zur Kontrolle ins Spital. Der Lenker fuhr gemäss Polizeiangaben ohne anzuhalten weiter.
Zur Story