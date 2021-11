Linde, Buche oder Ahorn: Kennst du die Blätter der 12 häufigsten Laubbäume der Schweiz?

Beweis dich im Blätter-Quiz und erfahre, ob du besser bist als die anderen watson-User.

Über 500 Millionen Bäume stehen in den Schweizer Wäldern. Laut Forschern beherbergt die Schweiz rund 70 verschiedene Baumarten. Mehr als die Hälfte davon sind einheimische Nadel- und Laubbaumarten. Am häufigsten vertreten sind Fichte, Tanne und Buche. Erkennst du die 12 häufigsten Laubbaumarten an ihren Blättern?

Die Regeln dieses Quiz sind einfach: Wir zeigen dir ein Bild von einem Blatt und du musst erraten, von welchem Baum es stammt. Damit du wenigstens ein paar Punkte sammeln kannst Um das Quiz einfach zu halten, haben wir auf die wissenschaftlichen Namen der Pflanzenarten verzichtet.