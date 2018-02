Das steckt hinter der Text-Bombe, die iPhones und Macs abstürzen lässt

Was wir über den nächsten Android-Boliden von LG wissen

Smartphone-Fans müssen sich gedulden: Der Nachfolger des LG G6 soll im Juni kommen. Die Informationen stammen von dem für seine Tech-Leaks berüchtigten US-Blogger Evan Blass.

Das nächste Android-Flaggschiff des südkoreanischen Herstellers, der für Google das Pixel 2 XL fabriziert hat, soll eine neue Display-Technologie namens «MLCD+» bieten. Sie soll weniger Strom verbrauchen als LCD-Bildschirme und heller sein.

Die weiteren, angeblich geleakten Spezifikationen:

(dsc, via Android Authority)

Noch immer hält der Telugu-Bug iPhone- und Mac-User auf Trab: Ein einzelnes Zeichen der südindischen Sprache lässt, wenn es in bestimmten Apps angezeigt wird, die Software abstürzen.

Apple hat versprochen, die Schwachstelle über ein Notfall-Update (iOS, macOS, watchOS ) zu beseitigen. In den Beta-Versionen von iOS 11.3 und MacOS 10.13.4 ist das Problem bereits behoben.

Die südindische Sprache Telugu wird von von 74 Millionen Menschen gesprochen. Warum hat man erst jetzt bemerkt, dass ein bestimmtes Zeichen Apple-Apps in die Endlosschlaufe schickt? Das deutsche Fachmagazin Macwelt bringt die beunruhigenden Erkenntnisse diverser Entwickler auf den Punkt:

«Leider sind es nicht nur einzelne besondere Zeichen, die betroffen sind. Auch durch bestimmte Zeichenfolgen in Bengal und anderen indischen Sprachen lassen sich App-Abstürze provozieren (...). Anscheinend macht Apples Textrenderer, der Schrift darstellt, hier einen grundlegenden Fehler.»

Hierzu muss man wissen, dass es sich beim Problem-Zeichen – auf Südindisch «Gna» genannt – um ein zusammengesetztes Symbol handelt. Es wird aus mehreren Unicode-Zeichen erstellt. Um es auf einer indischen Tastatur zu erzeugen, gilt es nacheinander diverse Tasten drücken. Daraufhin berechnet das System, wie «Gna» darzustellen ist.

«Offensichtlich sollte man die Komplexität dieser Berechnung nicht unterschätzen. Bisher ist nicht ganz klar, welcher Prozess bei Apples App eigentlich abstürzt, ob es etwa bei der Generierung der Zeichen oder bei der Darstellung geschieht. So sind ja auch nicht alle Apple-Programme betroffen, Textedit kann das Zeichen problemlos darstellen, Safari als Element einer HTML-Seite ebenfalls – ausser man kopiert es in Safari, dann stürzt Safari ab.»

Der Entwickler Philippe Verdy hat seine Vermutung, was die Abstürze auslöst, bei unicode.org publik gemacht. Er nennt den Software-Bug «Unicode of Death 2.0».

Für Nerds: