Linienbus geht mitten im Touristenzentrum von Rom in Flammen auf



Linienbus geht mitten im Touristenzentrum von Rom in Flammen auf

Ein Linienbus ist in der Nähe des berühmten Trevi-Brunnens in Rom in Flammen aufgegangen. Das Feuer mitten im touristischen Zentrum der italienischen Hauptstadt sei gut eine Stunde nach dem Ausbruch gelöscht worden, twitterte die Feuerwehr am Dienstag.

Medien berichteten, dass auch eine Explosion zu hören gewesen sei – offenbar weil ein Reifen platzte. Vom Bus war eine hohe Rauchsäule aufgestiegen, das Innere des Wagens hatte gebrannt. Über Verletzte wurde zunächst nichts bekannt. Die Strasse wurde gesperrt. (whr/sda/dpa)

Zeno Hirt, 25.6.2017

