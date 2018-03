Grand-Prix-Gewinnerin Lys Assia ist tot

Nichts geht mehr bei Djokovic: «Ich würde ja gerne besser spielen, aber ...»

Novak Djokovic hat beim Masters-1000-Turnier seine dritte Niederlage in Serie kassiert. Der einstige Dominator rutscht immer tiefer in die Krise – und wirkt dabei ratloser denn je.

Novak Djokovic schlittert immer tiefer in die Krise. Wie schon in Indian Wells ist die einstige Weltnummer 1 auch beim Masters-1000-Turnier in Miami bei erster Gelegenheit gescheitert. Das 3:6, 4:6 gegen den Franzosen Benoît Paire (ATP 47) war bereits die dritte Niederlage in Serie für den 30-jährigen Serben, der das Turnier in Miami bereits sechsmal gewinnen konnte.

Djokovic wirkte danach frustriert und ziemlich ratlos. «Ich versuche alles, aber nichts funktioniert. Mehr kann ich im …