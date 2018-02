Sport

Fussball

Messi trifft erstmals gegen Chelsea – Bayern mit Gala gegen Besiktas



Champions League, Achtelfinal-Hinspiele Chelsea – Barcelona 1:1 (0:0) Bayern – Besiktas 5:0 (1:0)

Bild: AP/AP

Messi trifft erstmals gegen Chelsea – Bayern mit Gala gegen Besiktas

Lionel Messi beschert dem FC Barcelona gegen Chelsea mit seinem Auswärtstor zum 1:1 eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in den Champions-League-Achtelfinals. Bayern München deklassiert Besiktas Istanbul gleich mit 5:0.

Das musst du gesehen haben:

Chelsea – Barcelona 1:1

» Hier gibt's den Liveticker zum Nachlesen.

Chelsea kommt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Barcelona daheim nur zu einem 1:1. Barça hat in London deutlich mehr Ballbesitz, doch die guten Chancen spielt sich lange Zeit fast ausschliesslich Chelsea heraus. Der Brasilianer Willian trifft in der 62. Minute zum verdienten 1:0, nachdem er zuvor in der ersten Halbzeit innerhalb von acht Minuten den linken und rechten Pfosten getroffen hatte.

Dass Barcelona noch zum Ausgleich kam, lag nicht zuletzt an Chelsea selber. Ein katastrophaler Fehlpass von Andreas Christensen ermöglicht Lionel Messi eine Viertelstunde vor Schluss das 1:1. Im neunten Spiel gegen Chelsea hat der Argentinier gegen die «Blues» damit erstmals getroffen.

Das Tor ist nicht nur für Messis persönliche Bilanz wichtig. Es bringt Barcelona nach einem weitgehend farblosen Auftritt doch noch in eine komfortable Ausgangslage für das Rückspiel.

Am Ende sind aber beide Seiten mit dem Remis nicht unzufrieden. Barcelona wahrt die Ungeschlagenheit in Meisterschaft und Champions League und schiesst das angestrebte Auswärtstor. Und Chelsea beweist trotz der Schwierigkeiten in dieser Saison, dass es den Top-Favoriten auf den Titel auf Augenhöhe begegnen kann. Diese Leistung wird womöglich auch dem angezählten Trainer Antonio Conte etwas ruhigere Tage bescheren.

Bayern – Besiktas 5:0

Bayern München schafft nach Anlaufschwierigkeiten den erwartet hohen Heimsieg gegen Besiktas Istanbul und steht nach dem 5:0 so gut wie in den Viertelfinals. Der dominante Auftritt des ohnehin schon hohen Favoriten wird nach einer Viertelstunde begünstigt durch einen umstrittenen Platzverweis gegen Besiktas' Verteidiger Domagoj Vida.

Das Foul des Kroaten gegen Robert Lewandowski ist zwar unzweifelhaft, doch ist mehr als fraglich, ob der Bayern-Stürmer den etwas weit vorgelegten Ball noch erreicht hätte, und ob deshalb die Bedingungen für eine Sanktion wegen Notbremse gegeben sind.

Die entscheidende Szene: Video: streamable

Mit einem Mann mehr setzen die Bayern zum Powerplay an, müssen sich aber bis kurz vor der Pause gedulden, bis der Bann bricht. Thomas Müller trifft nach Vorarbeit von Kingsley Coman und David Alaba zwischen den Beinen des zuvor exzellenten Torhüters Fabri hindurch.

In den zweiten 45 Minuten erhöhen Coman, Müller und Lewandowski mit einem Doppelpack innerhalb von 35 Minuten (53./66./79./88.) auf 5:0. Für den deutschen Nationalstürmer Müller ist es die erste Doublette in der Champions League seit fast 28 Monaten.

Die Tore: Video: streamable

Die Telegramme

Chelsea - FC Barcelona 1:1 (0:0)

40'000 Zuschauer. - SR Cakir (TUR).

Tore: 62. Willian 1:0. 75. Messi 1:1.

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Moses, Fabregas (84. Drinkwater), Kanté, Marcos Alonso; Willian, Hazard, Pedro (83. Morata).

FC Barcelona: ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Paulinho (64. Aleix Vidal), Rakitic, Busquets, Iniesta (92. André Gomes); Messi, Suarez.

Bemerkungen: Chelsea ohne David Luiz und Bakayoko (beide verletzt), Barcelona ohne Semedo (gesperrt) und Coutinho (nicht spielberechtigt). 33. Pfostenschuss von Willian. 41. Pfostenschuss von Willian.

Bayern München - Besiktas Istanbul 5:0 (1:0)

70'000 Zuschauer. - SR Hategan (ROU).

Tore: 43. Müller 1:0. 52. Coman 2:0. 66. Müller 3:0. 79. Lewandowski 4:0. 88. Lewandowski 5:0.

Bayern München: Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Vidal (83. Tolisso), Javi Martinez, James Rodriguez (44. Robben); Müller, Lewandowski, Coman (81. Ribéry).

Besiktas Istanbul: Fabri; Adriano, Pepe, Vida, Erkin (69. Gönül); Medel (85. Arslan), Hutchinson; Quaresma, Talisca, Babel; Vagner Love (57. Tosic).

Bemerkungen: 16. Rote Karte gegen Vida wegen Fouls. 50. Freistoss von Lewandowski an den Pfosten. (pre/sda)

Die grössten Champions-League-Aufholjagden seit 1993

Unvergessene Champions-League-Geschichten 21.05.2008: John Terrys fataler Ausrutscher: Im ersten rein englischen CL-Final stösst er Chelsea ins Tal der Tränen 12.11.2002: Basel spielt 3:3 gegen Liverpool und Beni Thurnheer schwärmt: «Das müsste man zeigen, wenn ich gestorben bin» 26.05.1999: Sheringham und Solskjaer – zwei Namen und du weisst sofort, worum es hier geht 28.05.1997: Lars Ricken kommt, schiesst und macht Borussia Dortmund zum Champions-League-Sieger 18.04.2001: Das berühmteste Mannschaftsfoto der Welt wird geknipst – wie sich ein ehemaliger Boxer als 12. Mann unsterblich macht 25.05.2005: Liverpool schafft gegen Milan dank «sechs Minuten des Wahnsinns» und Hampelmann Jerzy Dudek die unglaublichste Wende aller Zeiten 23.05.2001: Oli Kahn hält im CL-Final gegen Valencia drei Elfmeter und wird endgültig zum Titan 25.09.1996: Murat Yakin sticht mit seinem Freistoss mitten ins Ajax-Herz und bringt Mama Emine zum Weinen 28.05.1980: Underdog Nottingham überrascht Europa erneut und sorgt für eine kuriose Bestmarke 07.12.2011: Der FC Basel schmeisst Manchester United aus der Champions League und Steini, der Glatte, schiesst den Ball an die Latte 26.09.1995: Luganos Carrasco bringt mit seiner Banane Gianluca Pagliuca und das grosse Inter Mailand zum Weinen 30.09.2009: Dank Tihinens Hackentrick, «abgeschaut bei einem finnischen Volkstanz», bodigt der FC Zürich das grosse Milan 18.03.2003: Der FC Basel schafft gegen Juve nur die «kleine» Sensation – für die grosse fehlen dann doch vier Tore 01.04.1998: Jauch und Reif lassen beim Torfall von Madrid jeden Aprilscherz alt aussehen 29.09.1971: Statt «allzu augenfällig im Spargang» die Pflicht zu erledigen, sorgt GC für den höchsten Schweizer Europacup-Sieg aller Zeiten 04.11.1992: Sion träumt von der Champions-League-Gruppenphase, kassiert trotz ansprechender Ausgangslage in Porto jedoch eine 0:4-Klatsche 20.11.1996: Wegen 20 fatalen Minuten landet Champions-League-Überflieger GC in Glasgow auf dem harten Boden der Realität Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare