Thurgau

Ostschweiz

Thurgauer Drogenfahnder stellen 14 Kilogramm Heroin sicher



Thurgauer Drogenfahnder stellen 14 Kilogramm Heroin sicher

Bild: Kapo TG

Thurgauer Drogenfahnder haben in den letzten sechs Monaten insgesamt 14 Kilogramm Heroin im Wert von über zwei Millionen Franken sichergestellt. Drei Männer, darunter mutmassliche Mitglieder einer international tätigen Drogenbande, befinden sich in Untersuchungshaft.

Bei einer Einreisekontrolle im November 2017 an der Grenze in Kreuzlingen fanden Grenzwächter im Auto eines 42-jährigen Türken vier Kilogramm Heroin, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Montag mitteilte. Die Polizei nahm den Drogenkurier fest und stellte die Drogen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen sicher.

Die intensiven Ermittlungen der Drogenfahnder der Kantonspolizei Thurgau, in Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden in Köln, führten Ende April zur Verhaftung eines 43-jährigen Türken und eines 48-jährigen Albaners in Deutschland. Das Auto des Türken wurde in der Schweiz sichergestellt. Bei der Durchsuchung des Wagens konnte in einem Versteck 10 Kilogramm Heroin gefunden werden.

Insgesamt wurden 14 Kilogramm qualitativ hochwertiges Heroin sichergestellt. Der Strassenverkaufswert liegt bei rund zwei Millionen Franken. Bei den beiden Türken handelt es sich um Mitglieder einer international tätigen Heroinhändlergruppe. (sda)

