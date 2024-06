Abstimmungen im Kanton Schwyz: Darum geht es am Sonntag

Am 9. Juni 2024 findet im Kanton Schwyz neben den nationalen auch eine kantonale Abstimmung statt. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse der kantonalen Vorlage.

Kanton Schwyz: Teilrevision der Geschäftsordnung des Kantonsrates

Im Kanton Schwyz wird am 9. Juni über eine Teilrevision der Geschäftsordnung des Kantonsrates abgestimmt. Bild: Shutterstock

Am 9. Juni stimmen die Schwyzerinnen und Schwyzer über eine Teilrevision der Geschäftsordnung des Kantonsrates ab.

Mit der Teilrevision der Geschäftsordnung des Kantonsrates soll die Handlungsfähigkeit des Rates in ausserordentlichen Lagen verbessert werden.

Zudem wird eine Rechtsgrundlage für den Betrieb eines Livestreams aus den Kantonsratssitzungen geschaffen.

In einer Sitzung am 13. Dezember 2023 hat der Kantonsrat die vom Regierungsrat vorgeschlagene Teilrevision beraten und mit 52 zu 38 Stimmen zugestimmt. Da weniger als drei Viertel der teilnehmenden Kantonsrätinnen und Kantonsräte der Vorlage zugestimmt haben, wird in der Bevölkerung darüber abgestimmt.