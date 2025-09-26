Abstimmung im Kanton Bern: Darüber wird am 28. September 2025 abgestimmt

Darüber wird am Sonntag im Kanton Bern abgestimmt
Kanton Bern: Mietinitiative
Darum geht es: Die Mietinitiative fordert, dass neue Mieterinnen und Mieter einer Wohnung über den früheren Mietzins der Vormieter informiert werden. Das soll helfen, potenziell ungerechtfertigte Mietzinserhöhung zu erkennen und zu verhindern.
Die Resultate:
Volksinitiative «Für faire und bezahlbare Mieten dank transparenter Vormiete (Miet-Initiative)»
Nationale Vorlagen
Eigenmietwert
Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.
E-ID
Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.
