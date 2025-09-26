Abstimmung im Kanton Bern: Darüber wird am 28. September 2025 abgestimmt

Im Kanton Bern sollen Mieterinnen und Mieter künftig besser informiert werden. Bild: keystone/watson

Darüber wird am Sonntag im Kanton Bern abgestimmt

Am 28. September 2025 wird im Kanton Bern abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Bern dazu.

Mehr «Abstimmungen 2025»

Kanton Bern: Mietinitiative

Laut der Initiative bestehe ein Wohnungsmangel, wenn im Kanton Bern 1,5 Prozent aller Wohnungen leer stünden. Bild: APA

Darum geht es: Die Mietinitiative fordert, dass neue Mieterinnen und Mieter einer Wohnung über den früheren Mietzins der Vormieter informiert werden. Das soll helfen, potenziell ungerechtfertigte Mietzinserhöhung zu erkennen und zu verhindern.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Volksinitiative «Für faire und bezahlbare Mieten dank transparenter Vormiete (Miet-Initiative)» Ausgezählt: 0/330 | Stand: 18:50 Gemeinde

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate 0 Stände 0 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

Mehr dazu: Darum geht es bei der Abstimmung zur Besteuerung von Wohneigentum

E-ID

E-ID Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate 0 Stände 0 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

(nib)