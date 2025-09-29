Nebel10°
DE | FR
burger
Wissen
Gesundheit

Studie: In welchem Alter Menschen am unglücklichsten sind

Woman Alone With Dog At The Waterfront A woman sits with her dog on a wooden deck by the water in Amsterdam, Netherlands, on September 10, 2025. The dog, wearing a red harness, rests quietly beside he ...
Bis Ende 40 geht es mit der Zufriedenheit abwärts, dann steigt das Glücklichsein wieder. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

In diesem Alter sind die Menschen am unglücklichsten

Eine Studie hat untersucht, wann Menschen am unglücklichsten sind. Dabei könnte die Midlife-Crisis eine Rolle spielen. Die gute Nachricht: Nach dem Tiefpunkt geht es wieder aufwärts.
29.09.2025, 21:4529.09.2025, 21:45

Höhen und Tiefen kennen die meisten Menschen im Leben. Diese können schon in jungen Jahren vorkommen und auch im hohen Alter wiederkehren. Ein britischer Wirtschaftswissenschaftler hat nun untersucht, wann die Menschen den absoluten Tiefpunkt der Zufriedenheit erreichen.

Analysiert wurden die Daten von 14 Millionen Menschen aus 40 europäischen Ländern, den USA und 168 weiteren Ländern. Im Fokus standen Empfinden wie Tage mit psychischen Krisen, Angst, Sorgen, Einsamkeit, Traurigkeit, Stress, Schmerzen, unruhiger Schlaf, Unglücklichsein, Versagensangst oder Minderwertigkeitsgefühle. Auch die aktuelle Situation im eigenen Land floss in die Untersuchung ein.

Nach dem Tiefpunkt geht es wieder aufwärts

Das Resultat: Den Tiefpunkt erreichen wir mit 49 Jahren, also im mittleren Alter. Grund dafür könnte sein, dass man in diesem Alter über die eigene Lebenssituation nachdenkt. Quasi die Midlife-Crisis. Man hat vielleicht bereits erlebt, wie Gleichaltrige gestorben sind oder hatte grössere gesundheitliche Probleme, und beginnt über das eigene Leben nachzudenken. Es findet ein Wechsel statt und man lernt, mit den eigenen Stärken und Schwächen umzugehen.

Doch danach geht es wieder aufwärts. Auch dafür gibt es mögliche Erklärungen. Eine Begründung könnte sein, dass die eigenen Kinder erwachsen und ausgezogen sind, weshalb es weniger Konflikte und finanzielle Belastungen mehr gibt. Zudem beginnen viele damit, sich aufs Wesentliche im Leben zu konzentrieren, berichtet Focus. Wer damit schon vor dem Tiefpunkt anfängt, kann sein Glück beeinflussen. Wichtig dabei ist, sich von unrealistischen Erwartungen abzuwenden. (vro)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das Leben ist voller schöner Momente – hier sind einige davon!
1 / 21
Das Leben ist voller schöner Momente – hier sind einige davon!

Egal, wem es besser steht, das Wichtigste ist, dass beide Freude daran haben.
quelle: instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«3'000 Franken im Monat machen mich nicht glücklich» – Rich Kid erzählt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
2
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Trump droht Gastgeber-Städten der WM 2026: «Das werden wir nicht zulassen»
5
«Arena» nach Prämienschock: Von Rabatten und Abnehmspritzen
Meistkommentiert
1
«Können uns keine Ferien mehr leisten» – das Tessin leidet unter den Krankenkassenprämien
2
Ärger in Tourismuskantonen – der Zweitwohnungssteuer droht bereits Widerstand
3
JSVP-Fiechter fordert wegen der Swisscom neue Abstimmung – so reagiert ein Politologe
4
Die Schweiz wächst 16 Mal schneller als Deutschland
5
Warum Putin in argen Nöten ist
Meistgeteilt
1
Blackout in Belgorod nach ukrainischem Angriff ++ massive russische Luftangriffe
2
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
3
Gerüchte über Wegzug der UBS lassen den Bundesrat kalt
4
Trumps Familie hat ihr Vermögen seit der Wahl offenbar verdoppelt
5
«Das wird Probleme geben»: Blatten VS schwimmt im Spendengeld
Der Rekordsommer 2024 sorgte für mehr als 60'000 Hitzetote in Europa
Der Rekordsommer 2024 hat in Europa einer Studie zufolge mehr als 62'700 Hitze-Tote verursacht. Damit war die Zahl dieser Todesfälle um fast ein Viertel höher als im Sommer 2023, wie das Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal) in der Fachzeitschrift «Nature Medicine» berichtet.
Insgesamt starben demnach in den vergangenen drei Sommern 2022 bis 2024 mehr als 181'000 Menschen an den Folgen extremer Hitze. Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl von Basel.
Zur Story