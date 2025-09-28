Im Kanton Bern sollen Mieterinnen und Mieter künftig besser informiert werden. Bild: keystone/watson

Mietinitiative: So hat der Kanton Bern abgestimmt

Am 28. September 2025 wurde im Kanton Bern abgestimmt. Auf nationaler Ebene standen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangten diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Bern dazu.

Mehr «Abstimmungen 2025»

Kanton Bern: Mietinitiative

Die Resultate:

Volksinitiative «Für faire und bezahlbare Mieten dank transparenter Vormiete (Miet-Initiative)» Ausgezählt: 330/330 | Stand: Schlussresultat 51,2% Ja 48,8% Nein Gemeinde

Bei Wohnungswechseln im Kanton Bern müssen Vermieter künftig die Vormiete offenlegen. Die Stimmberechtigten haben die Miet-Initiative überraschend gutgeheissen. Die Städte Bern und Biel gaben den Ausschlag.



Die Mehrheit liess sich von den Argumenten der Initianten überzeugen: Eine transparente Vormiete helfe den anhaltenden Anstieg der Mietzinse zu dämpfen. Das Instrument habe sich anderswo bereits bewährt. Mehrere Kantone kennen eine vergleichbare Formularpflicht, so Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Luzern und Zürich.

Die bürgerliche Regierung und die Parlamentsmehrheit hatten die Initiative abgelehnt. Die Formularpflicht helfe nicht, die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern. Die Initiative bringe bloss neuen Aufwand und Bürokratie mit sich.

Das Begehren wurde mit 176'972 Ja- gegen 168'723 Nein-Stimmen angenommen, wie die Staatskanzlei am Sonntag mitteilte. Die Stimmbeteiligung lag bei 46,6 Prozent.

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat 57,7% Ja 42,3% Nein 16,5 Stände 6,5 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

E-ID

E-ID Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat 50,4% Ja 49,6% Nein 7,5 Stände 15,5 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde