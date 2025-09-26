Darüber wird am Sonntag im Kanton Fribourg abgestimmt
Kanton Fribourg: Erhaltung des Greyerzersees
Darum geht es: Die Initiative schlägt vor, den Greyerzersee und sein Ufer als kantonales Naturerbe zu betrachten. Und es somit zu schützen und zu bewahren.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Initiative "Für die Erhaltung des Greyerzersees und seines Ufer"
Ausgezählt: 0/122 | Stand: 18:50
Gemeinde
Kanton Fribourg: Bau eines Zentralgefängnisses
Darum geht es: Die Haftanstalt Bellechasse wurde 1893 gebaut und entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen. Das Gefängnis soll in einen Neubau, am selben Standort, verlegt werden, um Sicherheits- und Haftanordnungen zu verbessern.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Kredit für den Bau eines neuen Zentralgefängnisses am Standort Bellechasse
Ausgezählt: 0/122 | Stand: 18:50
Gemeinde
Nationale Vorlagen
Steuer auf Zweitliegenschaften
Eigenmietwert
Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate
0 Stände
0 Stände
Gemeinde
Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.
E-ID
E-ID
Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate
0 Stände
0 Stände
Gemeinde
Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.
(nib)