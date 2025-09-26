Im Kanton Fribourg geht es am Sonntag um den Greyerzersee und ein Gefängnis. Bild: keystone/watson

Darüber wird am Sonntag im Kanton Fribourg abgestimmt

Am 28. September 2025 wird im Kanton Fribourg abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Fribourg dazu.

Kanton Fribourg: Erhaltung des Greyerzersees

Der Greyerzersee (Lac de la Gruyère) ist der längste Stausee der Schweiz. Bild: keystone

Darum geht es: Die Initiative schlägt vor, den Greyerzersee und sein Ufer als kantonales Naturerbe zu betrachten. Und es somit zu schützen und zu bewahren.

Initiative "Für die Erhaltung des Greyerzersees und seines Ufer" Ausgezählt: 0/122 | Stand: 18:50 Gemeinde

Kanton Fribourg: Bau eines Zentralgefängnisses

Die Haftanstalt Bellechasse ist 132 Jahre alt. Bild: keystone

Darum geht es: Die Haftanstalt Bellechasse wurde 1893 gebaut und entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen. Das Gefängnis soll in einen Neubau, am selben Standort, verlegt werden, um Sicherheits- und Haftanordnungen zu verbessern.

Kredit für den Bau eines neuen Zentralgefängnisses am Standort Bellechasse Ausgezählt: 0/122 | Stand: 18:50 Gemeinde

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate 0 Stände 0 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

E-ID

E-ID Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate 0 Stände 0 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

