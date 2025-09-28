Erhaltung Greyerzersee und Bau des Gefängnisses: So hat der Kanton Fribourg abgestimmt
Kanton Fribourg: Erhaltung des Greyerzersees
Initiative "Für die Erhaltung des Greyerzersees und seines Ufer"
40,3% Ja
59,7% Nein
Der Schutz des Greyerzersees wird nicht in der Freiburger Kantonsverfassung verankert. Das Volk hat eine entsprechende Initiative mit 59,7 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.
58'292 Stimmende legten ein Nein in die Urne, 39'278 nahmen das Begehren an. Die Stimmbeteiligung betrug 45,5 Prozent, wie der Kanton am Sonntag mitteilte.
Der Greyerzersee wurde 1948 künstlich angelegt, um den Strombedarf des Kantons zu decken. Die Initianten wollten sicherstellen, dass er als Lebensraum und Naherholungsgebiet erhalten bleibt. Aufgeschreckt wurden sie durch Pläne für eine künstliche Surfer-Welle auf dem See und den Bau eines Freizeitkomplexes am Ufer.
Kanton Fribourg: Bau eines Zentralgefängnisses
Kredit für den Bau eines neuen Zentralgefängnisses am Standort Bellechasse
67,8% Ja
32,2% Nein
Ja sagte das Volk zum Kredit von 53 Millionen Franken für ein zusätzliches Gefängnisgebäude am Standort Bellechasse in Sugiez.
Der Neubau ersetzt das Zentralgefängnis in Freiburg, das 1893 eröffnet wurde und den Sicherheitsanforderungen nicht mehr entspricht. Die Vorlage wurde mit 67,8 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen. (sda)
Nationale Vorlagen
Steuer auf Zweitliegenschaften
Eigenmietwert
58,0% Ja
42,0% Nein
15,5 Stände
5,5 Stände
Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.
E-ID
E-ID
50,0% Ja
50,0% Nein
5,5 Stände
15,5 Stände
Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.
