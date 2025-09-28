Im Kanton Fribourg geht es am Sonntag um den Greyerzersee und ein Gefängnis. Bild: keystone/watson

Erhaltung Greyerzersee und Bau des Gefängnisses: So hat der Kanton Fribourg abgestimmt

Am 28. September 2025 wird im Kanton Fribourg abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Fribourg dazu.

Kanton Fribourg: Erhaltung des Greyerzersees

Die Resultate:

Initiative "Für die Erhaltung des Greyerzersees und seines Ufer" Ausgezählt: 122/122 | Stand: Schlussresultat 40,3% Ja 59,7% Nein Gemeinde

Der Schutz des Greyerzersees wird nicht in der Freiburger Kantonsverfassung verankert. Das Volk hat eine entsprechende Initiative mit 59,7 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.



58'292 Stimmende legten ein Nein in die Urne, 39'278 nahmen das Begehren an. Die Stimmbeteiligung betrug 45,5 Prozent, wie der Kanton am Sonntag mitteilte.

Der Greyerzersee wurde 1948 künstlich angelegt, um den Strombedarf des Kantons zu decken. Die Initianten wollten sicherstellen, dass er als Lebensraum und Naherholungsgebiet erhalten bleibt. Aufgeschreckt wurden sie durch Pläne für eine künstliche Surfer-Welle auf dem See und den Bau eines Freizeitkomplexes am Ufer.

Kanton Fribourg: Bau eines Zentralgefängnisses

Die Resultate:

Kredit für den Bau eines neuen Zentralgefängnisses am Standort Bellechasse Ausgezählt: 122/122 | Stand: Schlussresultat 67,8% Ja 32,2% Nein Gemeinde

Ja sagte das Volk zum Kredit von 53 Millionen Franken für ein zusätzliches Gefängnisgebäude am Standort Bellechasse in Sugiez.

Der Neubau ersetzt das Zentralgefängnis in Freiburg, das 1893 eröffnet wurde und den Sicherheitsanforderungen nicht mehr entspricht. Die Vorlage wurde mit 67,8 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen. (sda)

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert Ausgezählt: 24/26 | Stand: Hochrechnung 58,0% Ja 42,0% Nein 15,5 Stände 5,5 Stände Gemeinden

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

E-ID

E-ID Ausgezählt: 24/26 | Stand: Hochrechnung 50,0% Ja 50,0% Nein 5,5 Stände 15,5 Stände Gemeinden

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

