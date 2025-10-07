User Unser
Hey User, welches Verhalten von Mitreisenden nervt im Zug am meisten?
Wir sind muff, und du bestimmt auch. Machen wir unserem ÖV-Ärger etwas Luft.
Wir verbringen vermutlich alle sehr viel Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln, und meistens geniessen wir die wertvolle Zeit des Nichtstuns und Aus-dem-Fenster-Schauens. Wären da nicht die semi-geliebten Mitreisenden, die das Erlebnis manchmal mit ihren lästigen Marotten trüben.
Sammeln wir also die gängigsten Unarten von Zugreisenden und entscheiden in einer Folgegeschichte, welches die schlimmsten sind.
Wir machen den Anfang:
«Die Tasche auf dem Nebensitz.»
«Leute, die in einem Viererabteil auf der Gangseite sitzen und die, wenn es voll wird, nicht zum Fenster rutschen. Dann muss man, wenn man sitzen will, sich an ihnen vorbeiquetschen und sitzt ihnen noch fast auf den Schoss. MOVE, OMG!»
«Sie sind seltener als früher, aber sie existieren immer noch, die Manspreaders.»
«- Leute, die durch TikTok oder Instagram scrollen oder sonst Musik hören ohne Kopfhörer (warum?!).
- Die unsäglichen Treppenhocker im Zug (auf Kurzstrecken). Setzt euch auf einen Sitz, gopf, es hat in der S-Bahn meist genug, oder steht meinetwegen zwei Stationen im Gang. Aber ich habe keine Lust, euretwegen beim Aussteigen die Treppe runterzufallen.
- Leute, die ihre Fingernägel im Zug schneiden. Come on!»
«- All die Leute, die beim Aussteigen ihre Augen nicht von der Netflix-Serie auf dem Handy losreissen können und als Smombies ultralangsam die Zugtreppe (und die Unterführungstreppe) runtergehen und somit alle hinter ihnen aufhalten.
- All die Leute, die nicht warten können, bis alle ausgestiegen sind. Das ist besonders bei Doppelstöckern ein Problem, wenn z.B. aus der unteren Etage alle ausgestiegen sind, aber von oben noch Leute rauswollen. Auch die haben Gepäck und brauchen Platz, lasst sie doch einfach erst aussteigen, bevor ihr euch in den Zug drängelt. Und es hilft auch nicht, wenn ihr vor lauter Ungeduld die Ein-/Ausgänge blockiert. (Gilt auch für Leute, die aussteigen und dann einfach stehen bleiben.)
- All die Leute, die ihre Koffer nicht verstauen wollen/können und damit dann ein ganzes Abteil in einem überfüllten Zug blockieren. In eine ähnliche Kategorie gehen Männer, die so richtig Manspreading betreiben müssen, sodass ich an der Fensterscheibe klebe, weil der neben mir unbedingt möglichst breitbeinig dasitzen muss. Oder eine andere Form: Leute, die ihre Taschen auf den Sitzen stehen lassen, obwohl der Zug voll ist. Macht doch einfach Platz für andere, ihr Egoisten! :)
- Was ich auch immer mal wieder mitbekomme: Leute, die kein gültiges Ticket haben, und dann mit den Zugbegleitern diskutieren müssen und sie beleidigen. Steht doch einfach zu euren Fehlern.»
«Mit Abstand am meisten nerven Leute, die in einem proppenvollen Zug demonstrativ ihre Tasche auf einem Sitz lassen und einen dazu zwingen, blöd zu fragen: ‹Ist hier noch frei?›»
«Diejenigen, die ...
... mit dem Rucksack den Sitz nebenan besetzen.
... Döner verspeisen.
... sich nicht geduscht haben.
... sich nebenan setzen, obwohl der ganze Zug frei ist.
... lautstark telefonieren.
... im ÖV furzen.»
«Menschen, die in voller Lautstärke einen Videocall machen. Jedes dritte Wort ist ‹HÄÄÄÄÄ????›. Unfassbar nervig.»
«- Gepäck-Blockierer: Nein, das Viererabteil ist nicht dafür da, dass du deinen Rucksack, deinen Koffer und auch noch deinen halben Hausrat dort abstellen kannst.
- Stinkefood-Esser: Verschling doch bitte deinen Döner, dein Sauerkraut-Sandwich oder auch dein Skyr zum Zmorge, bevor du einsteigst.
- Kopfhörerlose oder Lautsprecher-Telefonierer.»
«- Laut telefonieren. Das sind vor allem Leute, die mit Kopfhörern telefonieren und sich deshalb selbst nicht mehr sprechen hören und halb ins Telefon schreien.
- Leute, die Reisende nicht aussteigen lassen, bevor sie einsteigen. Wie habt ihr immer noch nicht kapiert, dass es so länger geht?!?
- Leute, die so viel Parfüm drauf haben, dass man keine Luft mehr bekommt, wenn sie neben einem stehen/sitzen.
- Herumrennende Kinder (oder Erwachsene).
- Leute, die ihre (unerzogenen) Hunde nicht an die Leine nehmen.»
«- Leute, meistens Rentner, die einen nicht aussteigen lassen und schon reindrängeln, bevor die letzte Person den Zug verlassen hat.
- Männer, die mit gespreizten Beinen 1,2 Sitze belegen.»
«Die, die ein 1.-Klasse-Billett kaufen. (Eigentlich nerven mich leere 1.-Klasse-Wagons und gleichzeitig überfüllte 2.-Klasse-Wagons).»
Und jetzt darfst du, verehrter User, in die Kommentarspalte brüllen: Was nervt dich an Mitreisenden im Zug am meisten?