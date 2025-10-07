«- All die Leute, die beim Aussteigen ihre Augen nicht von der Netflix-Serie auf dem Handy losreissen können und als Smombies ultralangsam die Zugtreppe (und die Unterführungstreppe) runtergehen und somit alle hinter ihnen aufhalten.



- All die Leute, die nicht warten können, bis alle ausgestiegen sind. Das ist besonders bei Doppelstöckern ein Problem, wenn z.B. aus der unteren Etage alle ausgestiegen sind, aber von oben noch Leute rauswollen. Auch die haben Gepäck und brauchen Platz, lasst sie doch einfach erst aussteigen, bevor ihr euch in den Zug drängelt. Und es hilft auch nicht, wenn ihr vor lauter Ungeduld die Ein-/Ausgänge blockiert. (Gilt auch für Leute, die aussteigen und dann einfach stehen bleiben.)



- All die Leute, die ihre Koffer nicht verstauen wollen/können und damit dann ein ganzes Abteil in einem überfüllten Zug blockieren. In eine ähnliche Kategorie gehen Männer, die so richtig Manspreading betreiben müssen, sodass ich an der Fensterscheibe klebe, weil der neben mir unbedingt möglichst breitbeinig dasitzen muss. Oder eine andere Form: Leute, die ihre Taschen auf den Sitzen stehen lassen, obwohl der Zug voll ist. Macht doch einfach Platz für andere, ihr Egoisten! :)



- Was ich auch immer mal wieder mitbekomme: Leute, die kein gültiges Ticket haben, und dann mit den Zugbegleitern diskutieren müssen und sie beleidigen. Steht doch einfach zu euren Fehlern.»





Vroni Fehlmann