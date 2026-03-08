In der Stadt Zürich gibt sich die Bevölkerung am Sonntag ein neues Parlament und eine neue Regierung. Bild: keystone/watson

Die Stadt Zürich wählt: Hier findest du alle Resultate live

Während auf nationaler Ebene über vier Vorlagen befunden wird, wird in der Stadt Zürich das grösste kommunale Parlament der Schweiz neu gewählt. Weiter geben sich die Zürcherinnen und Zürcher auch eine neue Regierung. Hier findest du am Sonntag alle Ergebnisse live.

Zürich wählt heute den Gemeinderat Die Stadt Zürich wählt heute ihren Gemeinderat. Der Gemeinderat ist das Parlament der Stadt Zürich und besteht aus 125 Mitgliedern. Damit ist der Zürcher Gemeinderat das grösste kommunale Parlament der Schweiz. Für die 125 Sitze, die gemäss Bevölkerungszahl auf neun Wahlkreise verteilt werden, kandidieren 1081 Personen.

Mitglieder des Gemeinderats werden auf vier Jahre gewählt. Bei den letzten Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2022 erreichten die linken Parteien im Parlament (AL, Grüne, SP) eine hauchdünne Mehrheit von 63 Sitzen.



Mitglieder des Gemeinderats werden auf vier Jahre gewählt. Bei den letzten Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2022 erreichten die linken Parteien im Parlament (AL, Grüne, SP) eine hauchdünne Mehrheit von 63 Sitzen.

In der Stadt Zürich finden am Sonntag gleich drei Wahlen statt. Die Stimmbevölkerung wählt einen neuen Gemeinderat, Stadtrat und – weil Corine Mauch nach 15 Jahren abtritt – auch einen neuen Stadtpräsidenten. Hier findest du alle Informationen und Resultate dazu:

Gemeinderat

Hier sitzen die Mitglieder des Gemeinderates der Stadt Zürich zusammen. Bild: keystone

Der Zürcher Gemeinderat setzt sich aus 125 Mitgliedern zusammen. Diese müssen sich alle vier Jahre einer Erneuerungswahl stellen. Die Mandate verteilen sich entsprechend den Bevölkerungszahlen auf die neun Wahlkreise. In der aktuellen Legislatur setzt sich der Zürcher Gemeinderat wie folgt zusammen:

SP: 37 Sitze

37 Sitze FDP: 23 Sitze

23 Sitze Grüne: 18 Sitze

18 Sitze GLP: 15 Sitze

15 Sitze SVP: 13 Sitze

13 Sitze Die Mitte / EVP: 10 Sitze

10 Sitze Alternative Liste: 8 Sitze

8 Sitze Parteilose: 1 Sitz

Gewählt wird der Gemeinderat wie der Nationalrat. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werfen eine Liste ein. Damit geben sie die Stimme für eine Partei ab. Auf der Liste stehen Namen, die angepasst werden können.

Am Ende erhalten jene Parteien die meisten Sitze, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Die Sitze werden dann auf die Personen verteilt, für die am meisten gestimmt wurde.

Die Resultate:

Stadtrat

Vom Nationalrat in den Gemeinderat? Balthasar Glättli kandidiert für die Stadtzürcher Exekutive. Bild: keystone

Gleichzeitig stellt sich auch die Stadtzürcher Exekutive einer Erneuerungswahl. Drei der neun Mitglieder der Zürcher Regierung treten nicht mehr an: Stadtpräsidentin Corine Mauch sowie die Stadträte Filippo Leutenegger (FDP) und André Odermatt (SP) haben genug. Diese sechs Bisherigen hingegen stellen sich erneut zur Wahl:

Michael Baumer (FDP)

Simone Brander (SP)

Raphael Golta (SP)

Andreas Hauri (GLP)

Daniel Leupi (Grüne)

Karin Rykart (Grüne)

19 weitere Kandidatinnen und Kandidaten haben sich um einen der neun Sitze im Stadtrat beworben. Darunter ist auch Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli oder FDP-Mitglied Përparim Avdili.

Die Resultate:



Stadtpräsidium

Corine Mauch tritt nach 15 Jahren als Zürcher Stadtpräsidentin ab. Bild: keystone

Weil auch Stadtpräsidentin Mauch zurücktritt, wird dieses Amt neu besetzt. Dafür kandidieren folgende Personen:

Përparim Avdili (FDP)

Ueli Bamert (SVP)

Marcel Bühler (FL Züri)

Raphael Golta (SP)

Serap Kahriman (GLP)

Peter Vetsch (parteilos)

Hier gilt Raphael Golta als Favorit.

Die Resultate:

