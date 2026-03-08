Mitglieder des Gemeinderats werden auf vier Jahre gewählt. Bei den letzten Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2022 erreichten die linken Parteien im Parlament (AL, Grüne, SP) eine hauchdünne Mehrheit von 63 Sitzen.
Die Stadt Zürich wählt: Hier findest du alle Resultate live
Zürich wählt heute den Gemeinderat
Mitglieder des Gemeinderats werden auf vier Jahre gewählt. Bei den letzten Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2022 erreichten die linken Parteien im Parlament (AL, Grüne, SP) eine hauchdünne Mehrheit von 63 Sitzen.
In der Stadt Zürich finden am Sonntag gleich drei Wahlen statt. Die Stimmbevölkerung wählt einen neuen Gemeinderat, Stadtrat und – weil Corine Mauch nach 15 Jahren abtritt – auch einen neuen Stadtpräsidenten. Hier findest du alle Informationen und Resultate dazu:
Gemeinderat
Der Zürcher Gemeinderat setzt sich aus 125 Mitgliedern zusammen. Diese müssen sich alle vier Jahre einer Erneuerungswahl stellen. Die Mandate verteilen sich entsprechend den Bevölkerungszahlen auf die neun Wahlkreise. In der aktuellen Legislatur setzt sich der Zürcher Gemeinderat wie folgt zusammen:
- SP: 37 Sitze
- FDP: 23 Sitze
- Grüne: 18 Sitze
- GLP: 15 Sitze
- SVP: 13 Sitze
- Die Mitte / EVP: 10 Sitze
- Alternative Liste: 8 Sitze
- Parteilose: 1 Sitz
Gewählt wird der Gemeinderat wie der Nationalrat. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werfen eine Liste ein. Damit geben sie die Stimme für eine Partei ab. Auf der Liste stehen Namen, die angepasst werden können.
Am Ende erhalten jene Parteien die meisten Sitze, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Die Sitze werden dann auf die Personen verteilt, für die am meisten gestimmt wurde.
Die Resultate:
Stadtrat
Gleichzeitig stellt sich auch die Stadtzürcher Exekutive einer Erneuerungswahl. Drei der neun Mitglieder der Zürcher Regierung treten nicht mehr an: Stadtpräsidentin Corine Mauch sowie die Stadträte Filippo Leutenegger (FDP) und André Odermatt (SP) haben genug. Diese sechs Bisherigen hingegen stellen sich erneut zur Wahl:
- Michael Baumer (FDP)
- Simone Brander (SP)
- Raphael Golta (SP)
- Andreas Hauri (GLP)
- Daniel Leupi (Grüne)
- Karin Rykart (Grüne)
19 weitere Kandidatinnen und Kandidaten haben sich um einen der neun Sitze im Stadtrat beworben. Darunter ist auch Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli oder FDP-Mitglied Përparim Avdili.
Die Resultate:
Stadtpräsidium
Weil auch Stadtpräsidentin Mauch zurücktritt, wird dieses Amt neu besetzt. Dafür kandidieren folgende Personen:
- Përparim Avdili (FDP)
- Ueli Bamert (SVP)
- Marcel Bühler (FL Züri)
- Raphael Golta (SP)
- Serap Kahriman (GLP)
- Peter Vetsch (parteilos)
Hier gilt Raphael Golta als Favorit.
Die Resultate:
