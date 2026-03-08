Nebel
170 tote Mädchen in Schule: Trump behauptet, Iran sei schuld

170 tote Mädchen in Schule nach Bombenangriff: Trump behauptet, Iran sei schuld

US-Präsident Donald Trump hat Teheran beschuldigt, für die Bombardierung einer Mädchenschule im Iran am ersten Kriegstag verantwortlich zu sein.
08.03.2026, 05:2808.03.2026, 05:28

Auf die Frage, ob die USA für den verheerenden Angriff verantwortlich seien, sagte Trump an Bord des Regierungsfliegers Air Force One vor Journalisten: «Nein, meiner Meinung nach, basierend auf dem, was ich gesehen habe, wurde das vom Iran getan». US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, der mit ihm reiste, bestätigte das nicht direkt. Die USA untersuchten den Vorfall, sagte er.

President Donald Trump speaks about Iran before a Medal of Honor ceremony in the East Room of the White House, Monday, March 2, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump
Donald Trump glaubt, der Iran habe die Mädchenschule bombardiert.Bild: keystone

Bei dem Angriff in Minab im Süden des Landes wurden nach iranischen Angaben am vergangenen Samstag unter anderem etwa 170 Schülerinnen getötet.

Trump liess sich von Hegseths Zurückhaltung nicht von seiner Überzeugung abbringen: «Wir glauben, dass es vom Iran getan wurde», bekräftigte er. Beweise dafür führte Trump nicht an – er verwies zur Begründung lediglich darauf, dass der Iran mit Waffen «sehr ungenau» sei.

Bericht: Mädchenschule während US-Angriffen getroffen

Einer Analyse der «New York Times» zufolge erfolgte die Bombardierung der Schule während US-Angriffen auf eine nahegelegene Militäranlage. Eine Auswertung von Satellitenbildern, verifizierten Videos und Beiträgen in sozialen Medien habe ergeben, dass das Schulgebäude durch einen präzisen Schlag schwer beschädigt worden sei. Dieser habe zeitgleich mit Angriffen auf einen angrenzenden Marinestützpunkt stattgefunden.

Offizielle Erklärungen, wonach US-Streitkräfte Ziele der iranischen Marine nahe der Strasse von Hormus angegriffen haben, wo sich der Stützpunkt befindet, «legen nahe, dass sie den Angriff höchstwahrscheinlich ausgeführt haben», heisst es in der Analyse. Die «New York Times» legt sich in ihrem Bericht jedoch nicht fest, dass der Angriff tatsächlich von US-Streitkräften ausgeführt wurde. (sda/dpa)

