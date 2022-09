Mein Sohn kümmert sich nicht um mich – kann ich ihn enterben?

Mit dem neuen, per 1. Januar 2023 in Kraft tretenden Erbrecht kannst du etwas freier über deinen Nachlass verfügen. So verringert sich der Pflichtteil deiner Nachkommen von heute 3/8 auf 1/4 deines Nachlasses, wenn du einen Ehepartner hinterlässt und von heute 3/4 auf 1/2, wenn du nicht verheiratet bist.

Als schwere Straftat gälte etwa, wenn dein Sohn deinen Lebenspartner umgebracht und ein Gericht in dafür rechtskräftig verurteilt hätte. Weniger klar ist die Sache mit der «Verletzung der familienrechtlichen Pflicht». Besucht dich dein Sohn nicht mehr, mag dir das nahe gehen. Auf seine Erbberechtigung hat das aber keinen Einfluss. Laut Bundesgericht ist ein Enterbungsgrund erst dann «gegeben, wenn der Erbe schuldhaft und widerrechtlich in gesinnungs- und wirkungsmässig schwerer Weise gegen seine familienrechtlichen Pflichten verstossen» hat. Verstösse gegen ein Gesetz ohne Zusammenhang mit dem Familienrecht reichen für eine Enterbung ebenso wenig aus wie ein bloss moralisch fragwürdiges Verhalten.

Gesetz und Gerichte schützen eine Enterbung nur im Ausnahmefall, nämlich wenn dein Sohn eine schwere Straftat gegen dich begangen oder eine familienrechtliche Pflicht massiv verletzt hat. Klagt niemand, bleibt auch eine an sich nicht korrekte Enterbung gültig. Verschenkst du dein Vermögen an nicht erbberechtigte Dritte, kann dein Sohn ebenfalls leer ausgehen. Voraussetzung dafür ist, dass du nach der Schenkung noch mindestens fünf Jahre weiter lebst.

Down by Law

So viel mehr bezahlst du in deiner Gemeinde im nächsten Jahr für den Strom

«Wir sehen in diesem Jahr den Trend hin zu einem Plateau»

Seit 2018 leitet Céline Fallet (34) als Geschäftsführerin die Geschicke der grössten Crowdfunding-Plattform Wemakeit. Das Geschäft mit der Schwarmfinanzierung kennt sie indes bereits seit ihrem Studium an der ZHdK. Hier spricht sie über den Crowd-Takeover und warum sie trotz transparentem Lohnmodell ihren Lohn nicht einfach verrät.

Mit über 500'000 Nutzern ist Wemakeit die mit Abstand grösste Crowdfunding-Plattform der Schweiz und eine der grössten Europas. Céline Fallet hat sich bereits in den Anfängen 2012 in ihrer Bachelorarbeit an der ZHdK mit der Plattform und Crowdfunding auseinandergesetzt und war massgeblich an deren Aufbau beteiligt. 2018 hat die Bielerin schliesslich die Co-Geschäftsführung übernommen. In den letzten Monaten machte die Plattform vor allem durch den Crowd-Takeover auf sich aufmerksam: Die beiden Gründer und bisherigen Besitzer Johannes Gees und Rea Eggli haben ihre gesamten Anteile an die Community verkauft beziehungsweise verschenkt.