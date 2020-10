Blogs

Down by Law

Krankenkasse wechseln, obwohl Eltern die Prämien nicht bezahlt haben?



Bild: KEYSTONE

Down by Law

Kann ich die Krankenkasse wechseln, obwohl meine Eltern die Prämien nicht bezahlt haben?

Nein, hat deine Krankenkasse noch offene Rechnungen auf deinen Namen, bleibst du bei ihr versichert. Wurden also nicht alle Prämien und allfällige Kostenbeteiligungen, Verzugszinse sowie Betreibungskosten bezahlt, kannst du nicht zu einer neuen Krankenkasse wechseln. Doch das soll sich ändern.



Vera Beutler / lex4you by TCS Vera Beutler / lex4you by TCS Folge mir Entfolgen

Fühlst du dich vor den Kopf gestossen, weil du erst gerade volljährig geworden bist und deine Krankenversicherung frisch selbst in die Hand nimmst? Das ist verständlich, aber: Für deine Krankenkasse ist es unerheblich, ob du oder deine Eltern «deine» Rechnungen nicht bezahlt haben. Zwar mussten deine Eltern aufgrund ihrer Unterhaltspflicht deine Krankenkassenrechnungen begleichen, du haftest aber solidarisch für diese Schulden mit. Die Krankenkasse wird also nicht nur deine Kündigung nicht akzeptieren, sondern dir möglicherweise bei der Gelegenheit zusätzlich die aufgelaufenen Schulden direkt in Rechnung stellen.

Für deine Krankenkasse ist es unerheblich, ob du oder die Eltern «deine» Rechnungen nicht bezahlt haben.

Krankenkasse darf Kündigung nicht akzeptieren

Kündigst du gleichwohl, wirst du von deiner Krankenkasse ein Schreiben erhalten. In diesem muss sie dir mitteilen, dass die Kündigung unwirksam ist. Dies jedenfalls dann, wenn du die bis einen Monat vor Ablauf der Kündigungsfrist gemahnten Rechnungen bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht vollständig bezahlt hast.



Contentpartnerschaft mit TCS / lex4you.ch Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit TCS Rechtsschutz und seiner interaktiven Rechtsauskunftsplattform lex4you.ch. Die Fragen stammen direkt aus dem Alltag von Rechtsschutzversicherten – kompetent beantwortet von der Juristin und Leiterin von lex4you.ch, Vera Beutler. Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Verzichtest du nun wegen der aufgelaufenen Schulden darauf, die Krankenkasse zu wechseln, bist du gleichwohl noch nicht fein raus: Die Versicherung kann dich auf die gesamten aufgelaufenen Schulden betreiben, was die Wohnungs- und allenfalls auch die Arbeitssuche erheblich erschwert.

Lösung ist in der Pipeline

Es ist eher ungünstig, so in das Erwachsenenleben zu starten. Das sehen auch ältere Politiker*innen ein: National- wie auch Ständerat haben zwei Motionen angenommen, wonach künftig Eltern die Krankenkassenprämien ihrer Kinder auch noch dann schulden, wenn letztere volljährig sind.



Sobald diese Regelung im Krankenversicherungsgesetz umgesetzt ist, haften Kinder also nicht mehr für die Versäumnisse ihrer Eltern und du wirst die Krankenkasse auch dann wechseln können, wenn deine Eltern es verpasst haben, deine Prämien zu bezahlen. Für deine (neuen) Rechnungen wirst du hingegen ab dem Zeitpunkt deiner Volljährigkeit auch künftig selbst gerade stehen müssen.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

19 Gesundheitstipps vom schlechtesten Arzt der Welt Günstigere Krankenkasse für einen gesunden Lebensstil Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter