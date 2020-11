Blogs

Down by Law

Corona: Ich bin an Covid-19 erkrankt. Darf der Chef das kommunizieren?



Bild: keystone

Down by Law

Ich bin an Covid-19 erkrankt. Darf der Chef meine Kollegen informieren?

Grundsätzlich nein, denn das Corona-Virus hebt das Datenschutzrecht nicht auf. Es ist Sache des kantonsärztlichen Dienstes, deine Kontaktpersonen zu informieren und gegebenenfalls eine Quarantäne anzuordnen. Soweit jedenfalls die Theorie.

Vera Beutler / lex4you by TCS Vera Beutler / lex4you by TCS Folge mir Entfolgen

Diese Theorie vertritt das seco in seinem «Merkblatt für Arbeitgeber». Es erinnert daran, dass Informationen über den Gesundheitszustand besonders schützenswerte Personendaten sind, die grundsätzlich nicht weitergegeben werden dürfen. Das seco weist darauf hin, dass dies auch Covid-19-Testresultate betrifft: «Der Arbeitgeber darf davon nur wissen, ob Mitarbeitende geeignet sind, ihre Arbeit auszuführen.»

«Es ist deinem Chef also nicht zu verübeln, wenn er sich nicht an die Theorie hält»

Ärztliche Meldepflicht

Hingegen muss deine Ärztin das positive Testresultat aufgrund der im Epidemiengesetz verankerten Meldepflicht dem kantonsärztlichen Dienst melden. Dies zusammen mit deinem Vornamen, Namen, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Geschlecht sowie deiner Staatsangehörigkeit und deiner beruflichen Tätigkeit. Du selbst bist verpflichtet, dem kantonsärztlichen Dienst neben diesen Informationen auch Auskunft über deine Kontakte zu anderen Personen zu geben.

Contentpartnerschaft mit TCS / lex4you.ch Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit TCS Rechtsschutz und seiner interaktiven Rechtsauskunftsplattform lex4you.ch. Die Fragen stammen direkt aus dem Alltag von Rechtsschutzversicherten – kompetent beantwortet von der Juristin und Leiterin von lex4you.ch, Vera Beutler. Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Nur jene Arbeitskollegen, welche du als enge Kontaktpersonen angegeben hast, werden in der Folge vom Kantonsarztamt kontaktiert. Und auch dieses darf deinen betroffenen Arbeitskollegen lediglich mitteilen, dass sie einen engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, nicht aber, um wen es sich bei diesem engen Kontakt handelt.

Contact Tracing muss funktionieren

Der Haken am Ganzen: Funktioniert in deinem Kanton das Contact Tracing gerade nicht und habt ihr nicht alle die SwissCovid App installiert, werden deine betroffenen Arbeitskollegen allenfalls zu spät oder gar nicht über eine mögliche Ansteckung informiert.

Es ist deinem Chef also nicht zu verübeln, wenn er sich nicht an die Theorie hält und dich bittet, ihn über dein positives Testresultat und deine nahen Kontaktpersonen zu informieren. Damit hat er keinen Freipass, dein Testresultat mit einer Mail an alle zu kommunizieren. Er kann aber deine nahen Kontaktpersonen in die Quarantäne schicken und leistet damit nicht nur einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie, sondern nimmt auch seine arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht ernst.



DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das empfiehlt die Science Task Force Weihnachtsmarkt während Coronazeiten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter