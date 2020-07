International

Coronavirus

Coronavirus: Diese Regionen haben die meisten Neuinfektionen



Mit diesen Problemen kämpfen die grössten Corona-Hotspots dieser Erde

Fehlentscheidungen der Regierung, erneute Lockdowns und uneinsichtige Einwohner, die 70 Millionen Bussgelder bezahlten – das beschäftigt die aktuellen Brandherde der Corona-Pandemie.

Während man bei uns längere Zeit das Gefühl hatte, dass die Bedrohung durch Corona vorbei ist, hat das Virus weltweit weiter an Fahrt aufgenommen. In der vergangenen Woche steckten sich an Spitzentagen über 180'000 Personen an.

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker



Bild: watson

Die täglichen Meldungen unterliegen deutlichen Schwankungen. Es lohnt sich also, den Schnitt der täglichen Neuinfektionen über eine ganze Woche zu betrachten. Und dabei liegen folgende Länder* – natürlich im Verhältnis zur Einwohnerzahl – an der Spitze:

Oman: 26,7 neue Fälle pro Tag pro 100'000 Einwohner Chile: 23,4 Panama: 19,7 Kuwait: 18,3 Brasilien: 17,7 Schweden: 13,1 USA: 11,8 Peru: 10,9 Saudi-Arabien: 10,8 Südafrika: 10,3

*nur Länder mit mindestens 3 Millionen Einwohnern berücksichtigt

Die 10 aktuell grössten Corona-Brandherde Bild: watson

Oman, Kuwait, Saudi-Arabien

Bild: keystone

Knapp fünf Millionen Menschen leben im Oman. Davon wurden fast 40'000 positiv auf das Coronavirus getestet. Tote vermeldet der Oman allerdings «nur» 169 – ein verhältnismässig tiefer Wert. Am stärksten betroffen ist die Hauptstadt Maskat.

Bei den allermeisten Infizierten und Toten handelt es sich um Expats, die im Oman leben und arbeiten. Expats machen insgesamt rund einen Drittel der Bevölkerung aus.

Seit Mitte Mai verteilt die Polizei im Oman auch Geldbussen, werden die behördlichen Vorschriften nicht eingehalten. So zahlen beispielsweise Ladenbesitzer umgerechnet rund 7400 Franken, wenn sie ihr Geschäft trotz Lockdown öffnen. Wer keine Maske trägt im öffentlichen Raum wird mit rund 50 Franken gebüsst. Bisher wurden rund 70 Millionen Franken Bussgelder gesammelt. Sie fliessen in einen Fonds zur Bekämpfung der Pandemie im Oman.

Bild: keystone

Auch Kuwait und Saudi-Arabien verzeichnen zwar aktuell viele Neuinfektionen, jedoch eine verhältnismässig kleine Anzahl Toter. In Kuwait sind es rund 350, in Saudi-Arabien 1600. Gerade in Saudi-Arabien, wo die Zahlen immer noch stark ansteigen, wurden allerdings Ende Juni wieder erste Lockerungen angekündigt.

Zu dieser Gruppe dazu zählen müsste man im Prinzip auch Katar und Bahrain (welche allerdings beide weniger als drei Millionen Einwohner aufweisen): Mit rund 3600 Infektionen pro 100'000 Einwohner ist Katar einsame Spitze, Bahrain liegt mit 1760 Infektionen pro 100'000 Einwohner ebenfalls weit vorne.

Brasilien, Chile, Panama, Peru

Bild: keystone

Brasilien verzeichnet nach den USA die zweitmeisten Corona-Todesfälle. Seit Wochen wird Brasilien und insbesondere deren rechtspopulistischer Staatschef Jair Bolsonaro für den Umgang mit dem Virus kritisiert. Besonders leiden müssen die Menschen in den Armenvierteln in Rio de Janeiro und Sao Paulo: Die Gesundheitsversorgung ist schlecht und die Armut steigt noch stärker an.

Vor zwei Wochen haben Aktivisten am Strand von Copacabana symbolisch 100 «Gräber» ausgehoben – als Kritik an der brasilianischen Regierung.

100 symbolische «Gräber» am Strand von Copacabana

In den Top 10 der Länder mit den meisten Neuinfektionen befinden sich aber auch weitere lateinamerikanische Länder wie Peru, Chile und Panama.

Schweden

Bild: keystone

Schweden ist der Spezialfall unter den Hotspots. Hohe – und immer noch steigende – Fallzahlen katapultieren Schweden in vielen Statistiken nach vorne. Kürzlich bezeichnete auch die Weltgesundheitsorganisation Schweden als «Corona-Risikoland».

Diesen Vorwurf weist Schwedens Staatsepidemiologe Anders Tegnell aber vehement zurück. Die WHO habe die Daten «fehlinterpretiert», meint er. Der Anstieg der Fallzahlen sei einzig und allein dem ausgeweiteten Testvolumen zu verdanken. Sowohl die Anzahl Todesfälle als auch die Anzahl Patienten auf Intensivstationen seien rückläufig.

Obwohl das erst mal gute Nachrichten sind, verzeichnet Schweden mit über 5300 Toten verhältnismässig viele Tote. Zum Vergleich: Schweden ist mit rund 10 Millionen Einwohnern nur rund 20% grösser, hat aber mehr als drei Mal so viele Tote wie die Schweiz.

Dementsprechend alarmierend sind auch die hohen Fallzahlen – und das führt dazu, dass für die Schweden diesen Sommer viele Grenzen ins Ausland gesperrt bleiben.

USA

Bild: keystone

Über 2,5 Millionen Personen wurden in den USA positiv auf das Coronavirus getestet, mehr als 125'000 sind gestorben. Die schlechte Nachricht dabei ist: Nachdem die Zahlen deutlich gesunken sind bis Mitte Juni, sind sie in den letzten Tagen wieder auf Rekordniveau gestiegen.

Damit hebt sich die Kurve der USA deutlich von deren Europas oder Kanadas ab. Der folgende Tweet stammt aus dem Corona-Newsletter der «New York Times» und zeigt die bestätigten Fälle pro Million Einwohner der letzten sieben Tage.

This is a governance failure, not an inevitability of the disease. pic.twitter.com/A083PtNvD3 — Ezra Klein (@ezraklein) June 29, 2020

Besonders betroffen waren in den vergangenen 14 Tagen unter anderem die Staaten Florida, Texas, Arizona und Kalifornien. In einigen dieser Staaten wurden vergangene Lockerungen bereits wieder rückgängig gemacht. So mussten beispielsweise Bars in Texas nach starken Anstiegen von Corona-Fällen wieder schliessen.

Wo sich die Hotspots in den USA befinden Bild: nytimes

Schuld am erneuten Anstieg sind teilweise zwar erhöhte Testvolumen – doch die ebenfalls deutlich angestiegenen Spitaleinlieferungen sprechen dafür, dass sich das Virus tatsächlich exponentiell ausbreitet. Gesundheitsexperten sehen die behördlichen Lockerungen als Ursache für den Wiederanstieg.

«Das ist nicht wegen eines Ausbruchs in einem Altersheim passiert.»

David Trasher, Arzt aus Montgomery, Alabama, bestätigte gegenüber dem Business Insider: «Die Spitäler sind am kämpfen. Wir sind am Limit, es ist ziemlich anspruchsvoll. Und das ist nicht passiert, weil wir mehr testen oder weil es einen Ausbruch in einem Altersheim gab. Es ist grösstenteils wegen der Verbreitung durch die Bevölkerung – und das wird zu einem Problem werden.»

Südafrika

Bild: keystone

Die Situation in Afrika ist angespannt: Angesichts der steigenden Fallzahlen könnte der Kontinent zum nächsten Epizentrum der Covid-19-Pandemie werden.

Obwohl Afrika – geprägt durch frühere Epidemien – schnell reagiert hat und anfangs weniger mit dem Coronavirus zu kämpfen hatte, steigen die Fälle nun deutlich an, vor allem im 58-Millionen-Land Südafrika.

Besonders auf den Tourismus in Südafrika kommt eine harte Zeit zu. Viele Menschen haben sich im Tourismusbereich über die Jahre in den Mittelstand hochgearbeitet und haben nun Mühe, über die Runden zu kommen. Viele Nationalpärke, darunter der Kruger-Nationalpark, haben Grossteile der Mitarbeiter entlassen.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

So kreativ sind die Leute in Coronavirus-Quarantäne «F***ing demokratische Schweine!» – Diese US-Einkäufer wollen keine Maske tragen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter